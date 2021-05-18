YDP Gençlik Kolları: “Bize duyulan güveni boşa çıkartmayacak, istek ve ilkelerimizi unutmayacak unutturmayacağız”

19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI…

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Gençlik Kolları, Atatürk’ün umudun gençlerde olduğunu gördüğünü ve gençliğe güvendiğini kaydetti; kendilerine duyulan güveni boşa çıkartmayacak, istek ve ilkelerini unutmayacak unutturmayacaklarını vurguladı.

YDP Gençlik Kolları 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayınlayarak gençlerin bayramını kutladı.

Mesajda, “Samsun’dan başlayan ve tüm yurda yayılan ulusal birlik ve beraberlik şuuru, kurtuluşa ulaşmamızın ana unsurudur. Bu anlamlı günün Cumhuriyetimizin biz gençlere ve spora adanan bir bayram olarak armağan edilmesi geleceğe ışık tutacak ve aydınlatacak gençlerimiz için son derece önem arz etmektedir” denildi.