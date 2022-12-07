Yayaya çarpıp kaçan sürücü tutuklandı

Girne’de yayaya çarpıp olay yerinden kaçan araç sürücüsü 2 gün sonra tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, park halindeki üç araca çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen Demba Dabel’e (E-25) çarparak yaralanmasına sebep olan SC 210 plakalı aracın sürücüsünün 28 yaşındaki Oluwayanmife Ayomide Ajiboye (E) olduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

5 Aralık pazartesi günü saat 06.40 sıralarında Girne’de Semih Sancar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada yaralanan yaya Demba Dabel’in tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sürüyor.