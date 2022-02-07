Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği: “Sınırüstü için yazılan raporlar ve vahim görüntülerden sonra, kaynakların arttırılması gerekirken azaltılması kabul edilemez”

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, ihtiyacı önemli ölçüde artan yaşlı ve sağlık hizmetleri için devlete daha fazla bütçe ayırması, ayrıca hemşire, bakıcı, temizlikçi gibi temel personelin bu tesislerde yaşlı ve hastalara temel hizmetleri verebilmeleri için tüm insani istihdam haklarının sağlanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, “İlgili devlet kurumlarına bu duruma çözüm bulmaları konusunda çağrı yapıyor ve bu hizmetlere ne kadar bütçe ayrıldığı konusunda bilgi almak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezi’nde bakıcıların maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle grevde oldukları ve pek çok hemşirenin temaslı olması nedeniyle tüm yaşlılara bakıcı olmadan sadece 2 hemşireyle hizmet verildiğine dair şikayetler aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, Sınırüstü Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi’nde yaşlı hakları ihlalleri konusunda yıllardır verdikleri raporlar ve ihbarların gecikmeli olarak yanıtlandığına işaret edildi.

Açıklamada, geçmiş tecrübelerinden ders alarak, şu ana kadar başarılı olamayan ilgili makamlarla resmi olarak temasa geçmek yerine, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği olarak bu konudaki endişelerini doğrudan halkla paylaşmayı uygun gördükleri belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“İlgili devlet kurumları sorumluluk almak istemiyor. Bilgi halka ulaştığında daha hızlı çözüm bulunuyor. Devletin özel şirkette bakıcılara sunduğu ücretin devlet kesintileri nedeniyle asgari ücretin altında kaldığı ve bu nedenle teklifin ilgili şirket tarafından reddedildiği bilgisine ulaştık. Ayrıca bu kesintiler nedeniyle devlet hastanelerinin sigortalarının deprem hasarını karşılamadığı bilgisi de alındı. Bu bilgi doğruysa hasta, yaşlı ve çalışan tüm personel açısından insan hakları ihlali yaşanıyor demektir.Sınırüstü için yazılan raporlar ve vahim görüntülerden sonra, kaynakların arttırılması gerekirken azaltılması kabul edilemez.”