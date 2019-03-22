Yasin Düşüner son yolculuğuna uğurlandı

YASİN DÜŞÜNER SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Yasin Düşüner dün kalmakta olduğu yurt odası içerisinde aniden rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi EMU CROWS takımında oynayan Yasin Düşüner için bugün DAÜ Stadyumunda tören düzenlendi. Törene Yasin Düşüner’in ailesi, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, EMU CROWS ve birçok arkadaşı katıldı.

Yasin Düşüner için düzenlenen törende ailesi ve sevenleri duygu dolu anlar yaşandı. (MHA)