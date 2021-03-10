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Yarın ve Cuma günü fırtına bekleniyor

Önümüzdeki günlerde sağanak yağış, yarın ve Cuma günü fırtına bekleniyor.

10 Mart 2021 Çarşamba 15:05
Yarın ve Cuma günü fırtına bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, 11 – 17 Mart tarihleri arasında bölge, alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, yarın parçalı bulutlu akşam saatleri yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, Cuma günü parçalı bulutlu sabah saatleri yer yer sağanak yağmurlu, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri bulutlu, Salı günü parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak, Çarşamba günü ise, bulutlu zamanla yer yer sağanak yağışlı geçecek.

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En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 20 - 23 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Batılı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, Perşembe ve Cuma günleri ise kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.

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Son Güncelleme: 10.03.2021 16:13
Anahtar Kelimeler:
Kktc Fırtına
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