Yarın birçok yerde elektrik kesintisi yapılacak

DİPKARPAZ VE CİVARINDA YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Marina, Dipkarpaz Köyü, Zaferburnu, Dipkarpaz Köyü ile Zaferburnu arasında kalan tesisler ve Dipkarpaz Köyü ağıllar bölgesi, Sipahi’nin küçük bir bölümü, Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi, Döveç Sitesi bölgelerine 3 saat elektrik verilemeyecek.

YENİCEKÖY VE KALAVAÇ’TA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) verilen bilgiye göre, kesinti 09:00 ile 12:00 saatleri arasında olacak.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle yarın Yeniceköy ve Kalavaç'a 3 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre, kesinti 09:00-12:00 saatleri arasında olacak.