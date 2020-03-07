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Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü…

Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü…

07 Mart 2020 Cumartesi 08:13
Yarın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü…
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KADIN HAKLARININ VURGULANDIĞI GÜN NEDENİYLE KKTC’DE DE ETKİNLİKLER DÜZENLENİYOR
Kökleri işçi hakları hareketlerine dayanan ve kadınların eşitlik istemiyle, cinsiyet ve ücret ayrımcılığına karşı başkaldırışını simgeleyen “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nde kadınlar bir kez daha taleplerini gündeme getiriyor.
Gün nedeniyle KKTC’de de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. 
Birleşmiş Milletler’in bu yılki temasını “Ben Eşitlik Jenerasyonuyum. Kadın Haklarının Farkına Varmak” olarak belirlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde çeşitli örgütler ve siyasi partiler eylemler ve etkinliklerle farkındalık yaratmaya çalışacak. 
YARINKİ ETKİNLİKLER
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle son günlerde yapılan etkinlikler yarın da devam edecek.

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Kadın Eğitim Kolektifi (KEK), Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Örgütü'nden oluşan 8 Mart Organizasyon Komitesi, yarın saat 14.00’te Meclis önünde toplanıp Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yürüyecek. Eylem, “Eşitliğe Aç Sömürüye Tokuz” sloganıyla yapılacak.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü de yarın 17.00’de “Işığını al gel, aydınlatalım karanlıkları, sesini al gel, haykıralım haklarımızı, hiçbir kadın karanlıkta kalmasın” sloganıyla Lefke Hanı’nda etkinlik düzenleyecek. 
Bu arada CTP Girne İlçesi de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle geleneksel olarak düzenlediği Emekçi Kadınlar Panayırı’nı bu yıl 14 Mart Cumartesi saat 10.00’da Girne’de Sevim Ebeoğlu Barış Parkı’nda düzenleyecek.
Öte yandan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle devlet ve hükümet yetkilileriyle sivil toplum örgütleri de mesajlar yayımlıyor.
Dokuma işçisi 40 bin kadının 8 Mart 1857’de New York’ta daha iyi çalışma koşulları istemiyle yaptığı grevle başlayan ve polisin müdahalesi sırasında çıkan yangında 120 kadının can verdiği eylemler, sonraki yıllarda başka ülkelere de yayılmış ve 1910’da Kopenhag'da toplanan Uluslararası Emekçi Kadınlar Konferansı'nda Clara Zetkin’in Dünya Kadınlar Günü fikri 17 ülkeden katılan 100 kadın tarafından oybirliğiyle kabul edilmişti.
Çeşitli ülkelerde kadınlar günü için farklı tarihlerde kutlamalar yapılırken Birleşmiş Milletler, 1975’te 8 Mart’ı Dünya Kadınlar Günü olarak kabul ederek her yıl için bir tema belirlemeye başladı.
 

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Son Güncelleme: 07.03.2020 11:14
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