Yangına sebebiyet veren şahıs tutuklandı

Dörtyol Ağıllar Bölgesinde, İ.Ç. (E-58), spiral makinesi ile kesme işlemi yaptığı sırada, makinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangına sebebiyet veren İ.Ç. tutuklandı.
Polisten verilen bilgiye göre, saat 11:00 sıralarında, Dörtyol Ağıllar Bölgesinde, İ.Ç. (E-58), spiral makinesi ile kesme işlemi yaptığı sırada, makinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.
Dörtyol Ağıllar Bölgesinde, İ.Ç. (E-58), spiral makinesi ile kesme işlemi yaptığı sırada, makinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangına sebebiyet veren İ.Ç. tutuklandı.