Yangına sebebiyet veren şahıs tutuklandı

Dörtyol Ağıllar Bölgesinde, İ.Ç. (E-58), spiral makinesi ile kesme işlemi yaptığı sırada, makinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Yangına sebebiyet veren İ.Ç. tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 11:00 sıralarında, Dörtyol Ağıllar Bölgesinde, İ.Ç. (E-58), spiral makinesi ile kesme işlemi yaptığı sırada, makinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.



Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu; Hayri Boylu'ya ait hurdalık alanda bulunan plastik atıklar ile hurda nitelikli araçlar yanarak, Kerim Fidan'a ait ikametgahın 4 pencere camı ısıdan kırıldı. Ayrıca, plastik su hattı ve elektrik kablosu ile bir adet elektrik direği ve üzerindeki aparatlar yandı.