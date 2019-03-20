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Yangın

Yangın

20 Mart 2019 Çarşamba 12:40
Yangın

19.03.2019 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lapta’da Şht İbrahim Nidai Caddesi üzerinde bulunan Lapta Village isimli sitenin B bloğundaki elektrik panosu içerisinde, elektrik kablolarının aşırı yüklenme sonucu kısa devre yapıp alevlenmesi neticesinde bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu yedi adet elektrik sayacı ve sigortaları, ahşap pano tamamen, blok girişinde bulunan alüminyum kapı ve çerçevesi kısmen yanarak, duvarlar ise islenerek zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir..

Anahtar Kelimeler:
Lapta Yangın
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