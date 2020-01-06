Yağışlı hava devam edecek

SICAKLIK YARIN 13-15 VE 16-18 DERECE CİVARLARINDA SEYREDECEK… FIRTINA VE KUVVETLİ RÜZGAR DA BEKLENİYOR
Yağışlı havanın 9 Ocak Perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin raporuna göre, yarın sağanak veya gök gürültülü sağanak, Çarşamba yer yer sağanak, Perşembe öğleye kadar yer yer sağanak var.
Halen 13-15 derece civarında olan sıcaklık, ilerleyen günlerde 3 derece artışla 16-18 dereceye yükselecek.
Rüzgar, yarın güney ve batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.