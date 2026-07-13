Yerel basının devlete ait enerji şirketi EDF’den yapılan açıklamaya dayandırdığı haberlere göre, 37 vilayetinde yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verilen Fransa’da nükleer reaktörler için de çevresel önlemler alındı.

Yüksek sıcaklıklar nedeniyle hali hazırda ısınan nehirlere reaktörlerden çıkan aşırı ısıtılmış suların bırakılmasına kısıtlama getiren çevresel önlemler kapsamında nehir kenarındaki 3 reaktörde faaliyetler bir süre için askıya alındı.

Öte yandan 8 reaktör de çevresel nedenlerden dolayı düşük güç moduna alındı.

Durdurulan nükleer reaktörler arasında Garonne Nehri kenarındaki Golfech 2. Ünitesi, Rhone nehri kenarındaki Bugey 3. Ünitesi ve Meuse Nehri kenarındaki Cooz 2. Ünitesi yer aldı.

Toplam 57 nükleer reaktörün bulunduğu Fransa'da elektrik üretiminin yüzde 70’i bu reaktörlerden sağlanıyor.