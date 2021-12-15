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Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımını açıkladı..

15 Aralık 2021 Çarşamba 14:00
Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi dün en çok yağış alan bölgenin Tatlısu olduğunu açıkladı.

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Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamada, dün sabah 08.00’den bu sabah 08.00’e kadar gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı şöyle:
“Tatlısu: 56 Kg/M²; Mallıdağ: 53 Kg/M²; Geçitkale: 33 Kg/M²; Mehmetcik:26 Kg/M²; Çayırova: 23 Kg/M²; Yenierenköy:20 Kg/M²; Kırıkkale: 18 Kg/M²; Sipahi: 16 Kg/M²; Beylerbeyi: 14 Kg/M²; Kantara: 13 Kg/M²; Akdoğan:12 Kg/M²”

Açıklamada, diğer yörelerde ise 0,1 ile 11 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.


 

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Son Güncelleme: 15.12.2021 14:58
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