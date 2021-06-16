Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün 08.00 – 08.00 saatleri arasında Gemikonağı, Mehmetçik, Geçitkale, Taşpınar ve Devlet Üretme Çiftliği’nde kaydedilen yağış miktarını açıkladı.

Açıklamaya göre Gemikonağı ve Mehmetçik’te metrekareye 0,3, Devlet Üretme Çiftliği’nde 0,2, Geçitkale ve Taşpınar’da 0,1 kilogram yağış kaydedildi.

