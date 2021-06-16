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Meteoroloji Dairesi uyardı!
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Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün 08.00 – 08.00 saatleri arasında kaydedilen yağış miktarını açıkladı. 

16 Haziran 2021 Çarşamba 13:00
Yağış miktarları
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Meteoroloji Dairesi, dün ve bugün 08.00 – 08.00 saatleri arasında Gemikonağı, Mehmetçik, Geçitkale, Taşpınar ve Devlet Üretme Çiftliği’nde kaydedilen yağış miktarını açıkladı. 
Açıklamaya göre Gemikonağı  ve  Mehmetçik’te metrekareye 0,3, Devlet Üretme Çiftliği’nde 0,2, Geçitkale ve Taşpınar’da 0,1 kilogram yağış kaydedildi. 

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Son Güncelleme: 16.06.2021 13:24
Anahtar Kelimeler:
Yağış MiktarlarıMeteoroloji Dairesi
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