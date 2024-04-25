ABD, Ukrayna'nın uzun süredir talep ettiği uzun menzilli balistik füzelerin teslimatının gizli şekilde Kiev'e yapıldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Patel, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) olarak bilinen uzun menzilli füzelerin teslimatının yapıldığını fakat Ukrayna'nın talebi üzerine sevkiyatı duyurmadıklarını belirtti.

Biden'ın şubatta Ukrayna'ya ATACMS gönderilmesi talimatını verdiğini aktaran Patel, füzelerin martta açıklanan askeri yardım paketinin parçası olarak gönderilmeye başlandığını ve bu ay Ukrayna'ya ulaştığını belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da gazetecilere yaptığı açıklamada, teslimatların "Rusya'nın Kuzey Kore'den balistik füze satın alıp Ukrayna'ya karşı kullanmasının ve sivil altyapıya yönelik saldırıların artmasının" ardından yapıldığını ifade etti.

ATACMS füzelerinin yaklaşık 300 kilometre mesafedeki hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

ABD yönetimi, 12 Mart'ta Kiev'e 300 milyon dolarlık "acil askeri destek" paketi göndereceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Biden, dün Ukrayna için 61 milyar dolarlık askeri yardım paketini imzalamasının ardından Kiev'e derhal yardımları göndermeye başlayacaklarını belirtmişti.