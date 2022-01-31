banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağış miktarları
Yağış miktarları
Yarıyıl tatili yarın başlıyor
Yarıyıl tatili yarın başlıyor
Yeni Milletvekilleri mazbatalarını bugün alıyor
Mazbatalar bugün veriliyor
Gazete manşetleri 31 Ocak 2022 Pazartesi
Gazete manşetleri
Ya 30 ya da 42!
Ya 30 ya da 42!
banner405
Flaş Haber
Lefkoşa’da kaza!
Kapat

Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi, son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarlarını açıkladı..

31 Ocak 2022 Pazartesi 12:00
Yağış miktarları

Meteoroloji Dairesi, en çok yağışın metrekareye 21 kg ile Pile köyüne düştüğünü açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 30-31 Ocak 08:00-08:00 (L) arası gerçekleşen yağışların yörelere göre dağılımı belirtildi.

banner341
Açıklamaya göre dağılım şöyle:

“Pile: 21 kg/m²; Dörtyol, Zafer Burnu: 19 kg/m²; Ercan:17 kg/m²;İskele, Akdoğan, Kaleburnu:13 kg/m²; Mehmetcik, Beyarmudu: 12 kg/m²; Dipkarpaz: 11 kg/m²; Değirmenlik, Sipahi, Balıkesir, Tatlısu: 10 kg/m².”

Açıklamada, yağış alan diğer yörelerde ise 0,2 ile  9 kg/m² arası yağış kaydedildiği belirtildi.
 

banner360
Son Güncelleme: 31.01.2022 12:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBP’de yeni hükümet için gayriresmi görüşmeler sürüyor
UBP’de yeni hükümet için gayriresmi görüşmeler sürüyor
Türk-sen'den açıklama
Türk-sen'den açıklama
Benter: “TMK’nın kararını takdirle karşılıyoruz”
Benter: “TMK’nın kararını takdirle karşılıyoruz”
Yarıyıl tatili yarın başlıyor
Yarıyıl tatili yarın başlıyor
Bazı bölgelere elektrik verilemiyor
Bazı bölgelere elektrik verilemiyor
GİAD Başkanı İnce seçim sonuçlarını değerlendirdi
GİAD Başkanı İnce seçim sonuçlarını değerlendirdi
Yeni dönem görev yapacak Milletvekilleri ilan edildi
Yeni dönem görev yapacak Milletvekilleri ilan edildi
Yeni Milletvekilleri mazbatalarını bugün alıyor
Yeni Milletvekilleri mazbatalarını bugün alıyor
Ziya Öztürkler artık Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü yapmayacak
Ziya Öztürkler artık Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürlüğü yapmayacak
Hava durumu
Hava durumu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim