Uzmanlar covid-19 riskleri hakkında ne diyor?

Düşük risk aktivite Kırsal bir bölgede otel veya tatil evinde konaklamak

Plaja gitmek (az insan)

Başkalarıyla birlikte yürüyüş, koşu veya bisiklete binme

Temassız spor oynamak (golf, tenis gibi)

Fiziksel mesafe kuralına uygun kamp yapmak

Fiziksel mesafe kuralına uygun açık havada mangal/barbekü yakmak (10 kişiden az)

Bir restorandan eve servis almak

Market alışverişi yapmak

Bir doktor muayenehanesine gitmek (yeterli havalandırma ve fiziksel mesafe kuralına uygun) Orta risk aktivite Hava (uçak) yolculuğu

Tren seyahati

Otobüs ile seyahat etmek

Eğlence parklarına gitmek

Yoğun bir kentsel bölgede kiralık evde kalmak

Çocuklarınızı oyun alanına götürmek

Uygun mesafe kurallarına uyarak halka açık havuzda yüzmek

Az temaslı sporlar yapmak (beysbol, voleybol, vs.)

İbadethaneye gitmek

Açık havada aile ve arkadaşlar ile sosyal programa katılmak

Fiziksel mesafe kurallarına uygun 10 kişiden az yemek organizasyonlarına katılmak

Fiziksel mesafe kurallarına uygun açık alanda restoranda yemeğe gitmek

Kuaföre/berbere gitmek

Müze veya kütüphaneye gitmek

Alışveriş merkezine gitmek

Ofise gitmek

Okul veya üniversiteye gitmek Yüksek risk aktivite Gemi yolculuğuna çıkmak

Kalabalık bir plaja gitmek

Spor salonuna gitmek

Kapalı alanlı restorana yemeğe gitmek

Yüksek veya tam temaslı spor yapmak (futbol, ​​basketbol)

Kumarhanelere (casino) gitmek

İbadethanede toplu ibadete katılmak (daha kalabalık ortamda ve / veya ilahi/dua okumakla risk artmaktadır)

Büyük konser mekânlarına gitmek

Spor stadyumunda bir etkinliğe katılmak

Açık büfede yemek yemek

Barlara gitmek

Sinemaya gitmek

,Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA), günlük hayattaki aktivitelerimizi COVID-19 açısından barındırdıkları risklere göre sınıflamıştır. Bu aktiviteler; özellikle yüz maskelerinin takılacağı, 2 metrelik fiziksel mesafenin korunacağı ve ek hastalığı olan kişilerin daha tedbirli olacağı düşünülerek düşük, orta ve yüksek risklere göre ayrılmıştır.

Virüs bulaşma riskinizi artırabilecek veya azaltabilecek, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli faktörler vardır. Bunlar; maske takma, el yıkama sıklığı, diğer insanlara yakınlık ve temas süresi, bir iç mekanın büyüklüğü ve iç mekan havalandırmasının kalitesi ile ilişkilidir.

60 yaş üstü olmak, kronik böbrek hastalığı, KOAH, astım, diyabet, hipertansiyon ve ciddi kalp rahatsızlıkları gibi eşlik eden durumların olması COVID-19 hastalığını daha ağır geçirme riskinizi artıracaktır.

Toplumsal önlemler ve bireysel olarak aldığımız önlemler hastalığın toplum içerisindeki yayılma hızıyla direkt olarak ilişkilidir. Bireysel olarak aldığımız önlemleri gerektiği şekilde yerine getirmememiz durumunda, toplum içerisinde hastalığın yayılma hızına bağlı olarak sağlık sistemi üzerindeki yük artabilir. Hastalığın toplum içerisinde görülme sayısı, sağlık sistemi kapasitesini aşacak olursa, toplumsal tedbirlerimizi yeniden artırmamız gerekecektir.

Gündelik aktivitelerimizin COVID-19 hastalığı bulaşması açısından riskleri vardır ve bu aktiviteler barındırdıkları bu risklere göre gruplara ayrılmıştır. Ülkemizde son zamanlarda toplumsal tedbirlerin kaldırılması ile bireysel tedbirlerin de uygulanmadığı dikkat çekmektedir. Yaz mevsimiyle birlikte düğünler gibi tokalaşma/öpüşmenin yoğun olduğu etkinliklerin en yüksek riskli aktiviteler arasında yer aldığını ve ülkemizde yeniden COVID-19 vakalarına rastladığımız son zamanlarda kaçınılması gereken, en azından azami şekilde bireysel tedbirlerin uygulanması gereken ortamlar olduğuna dikkat etmeliyiz. Çok gerekli olmadıkça kalabalık ortamlardan kaçınılması, özellikle risk grubundaki bireylerin korunması önemlidir.

Son dönemde ülkemiz için de artan bir risk söz konusudur ve bu sebeple kendimize ve çevremize dikkat etmeli, bireysel ve toplumsal tedbirlere uymalı ve toplumumuzu korumalıyız.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr. Emre Y. Vudalı

Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu