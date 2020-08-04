Uzmanlar covid-19 riskleri hakkında ne diyor?

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Düşük risk aktivite
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havalandırma ve fiziksel mesafe kuralına uygun)
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Orta risk aktivite
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Yüksek risk aktivite
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,Amerika Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (IDSA), günlük hayattaki aktivitelerimizi COVID-19 açısından barındırdıkları risklere göre sınıflamıştır. Bu aktiviteler; özellikle yüz maskelerinin takılacağı, 2 metrelik fiziksel mesafenin korunacağı ve ek hastalığı olan kişilerin daha tedbirli olacağı düşünülerek düşük, orta ve yüksek risklere göre ayrılmıştır.
Virüs bulaşma riskinizi artırabilecek veya azaltabilecek, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli faktörler vardır. Bunlar; maske takma, el yıkama sıklığı, diğer insanlara yakınlık ve temas süresi, bir iç mekanın büyüklüğü ve iç mekan havalandırmasının kalitesi ile ilişkilidir.
60 yaş üstü olmak, kronik böbrek hastalığı, KOAH, astım, diyabet, hipertansiyon ve ciddi kalp rahatsızlıkları gibi eşlik eden durumların olması COVID-19 hastalığını daha ağır geçirme riskinizi artıracaktır.
Toplumsal önlemler ve bireysel olarak aldığımız önlemler hastalığın toplum içerisindeki yayılma hızıyla direkt olarak ilişkilidir. Bireysel olarak aldığımız önlemleri gerektiği şekilde yerine getirmememiz durumunda, toplum içerisinde hastalığın yayılma hızına bağlı olarak sağlık sistemi üzerindeki yük artabilir. Hastalığın toplum içerisinde görülme sayısı, sağlık sistemi kapasitesini aşacak olursa, toplumsal tedbirlerimizi yeniden artırmamız gerekecektir.
Gündelik aktivitelerimizin COVID-19 hastalığı bulaşması açısından riskleri vardır ve bu aktiviteler barındırdıkları bu risklere göre gruplara ayrılmıştır. Ülkemizde son zamanlarda toplumsal tedbirlerin kaldırılması ile bireysel tedbirlerin de uygulanmadığı dikkat çekmektedir. Yaz mevsimiyle birlikte düğünler gibi tokalaşma/öpüşmenin yoğun olduğu etkinliklerin en yüksek riskli aktiviteler arasında yer aldığını ve ülkemizde yeniden COVID-19 vakalarına rastladığımız son zamanlarda kaçınılması gereken, en azından azami şekilde bireysel tedbirlerin uygulanması gereken ortamlar olduğuna dikkat etmeliyiz. Çok gerekli olmadıkça kalabalık ortamlardan kaçınılması, özellikle risk grubundaki bireylerin korunması önemlidir.Son dönemde ülkemiz için de artan bir risk söz konusudur ve bu sebeple kendimize ve çevremize dikkat etmeli, bireysel ve toplumsal tedbirlere uymalı ve toplumumuzu korumalıyız.
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)
Dr. Emre Y. Vudalı
Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu