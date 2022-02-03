Uyuşturucudan 3, kanunsuz ateşli silahtan 1 tutuklu

Polis bültenine göre, Gazimağusa’da dün 17.30 sıralarında Abide Bayram Sokak’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında S.M.’nin (E-20) üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 7 gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

S.M. ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.M.A.(K-21) tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olarak aynı gün, Boltaşlı köyünde gerçekleştirilen diğer operasyonda ise M.O.N.’nin (E-28) kullanımında bulunan araçta yaklaşık 133 gram ağırlığında Hint keneviri uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

M.O.N ve araçta yolcu olarak bulunan K.Ç.(K-22) tutuklandı.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH TASARRUFU

Öte yandan dün saat 18.30 sıralarında, Bostancı’da, R.A.’nin (E-31) evinde yapılan aramada pompalı av tüfeğine ait olduğuna inanılan parçalar (1 adet susta, 1 adet tetik tertibatı, 1 adet dipçik arkası, 1 adet el kundağı, 2 adet pim) ele geçirildi.

R.A. tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.