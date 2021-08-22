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Üstel vaka artışlarını değerlendirdi

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, son günlerde yaşanan vaka artışlarına değinerek, kurallara uyulması ve aşı olunması gerektiğini, yüz yüze eğitimin başlaması için gerekli çalışmaların yapıldığını ancak başta yetişkinler olmak üzere herkesin gerekli tedbirleri uygulaması gerektiğini vurguladı. 

22 Ağustos 2021 Pazar 15:00
Üstel vaka artışlarını değerlendirdi

Sağlık Bakanı Ünal Üstel,  “Unutmamalıyız ki, pandemi sadece ülkemizde değil, dünyada baş ağrıtmayı sürdürmektedir. Bu süreci, aşılarımızı tamamlayarak ve kurallara uyarak aşabiliriz” dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada “Son günlerde vaka sayılarında artış görülmesi endişeli değil, sorumlu olmamız gerektiğini  hatırlatmakta” değerlendirmesi yapan Üstel, test sonuçlarına dayalı veriler incelendiğinde, vaka sayılarındaki artışın insanların kural ihlallerinden kaynaklandığına dikkat çekti.

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Üstel, Bakanlık olarak her türlü özveriyi göstererek ve yapılan önerileri dikkate alarak süreci ileriye taşımaya dün olduğu gibi bugün ve yarın da kararlı olduklarını kaydetti.

İlerleyen günlerde başlayacak Ada Pass uygulamasıyla bulaş ve yayılımın önünün kesileceğini, yaklaşan eğitim yılında yüz yüze eğitime yardımcı olacak ortam sağlayabileceklerini ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Bir buçuk yıldan fazla bir süre gece gündüz, sabah akşam demeden virüse karşı ön saflarda bıkmadan, usanmadan mücadele veren tüm sağlık çalışanlarımızın oldukça yorulduğu hepimizin malumudur. 
Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve yardımcı sağlık hizmetlerimizin aylardır verdiği bu özverili emeğin karşılığını tüm halkımız, işletmelerimiz, esnafımız aşı olarak, kurallara uyarak gösterme şansını kullanmalıyız. Aşı olarak ve kurallara uyarak mutlaka başaracağız. Çocuklarımızın yüz yüze eğitimi için büyükler olarak dikkatli ve tedbirli olmalıyız”.


 

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Son Güncelleme: 22.08.2021 15:11
Anahtar Kelimeler:
ünal üstel
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