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Üstel: “Uçak bileti fiyatları düşmeye başladı”

Turizm ve Çevre Bakanı Üstel basın toplantısı düzenledi

Üstel: “Uçak bileti fiyatları düşmeye başladı”

Turizm ve Çevre Bakanı Üstel basın toplantısı düzenledi

27 Ağustos 2019 Salı 10:06
Üstel: “Uçak bileti fiyatları düşmeye başladı”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, yapılan girişimler sonucunda Türkiye’deki bazı illere gidişlerde uçak bileti fiyatlarının düşmeye başladığını vurguladı.

Türkiye’ye gidecek turistlerin, tek girişli vizeyle hem Türkiye hem de KKTC’ye girmesinin sağlanacağını söyleyen Üstel, yapılacak girişimler sonucunda 3. ülkelerden gelen turistlerden KKTC’nin de büyük bir pay alacağını düşündüklerini kaydetti. 

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel bugün düzenlediği basın toplantısında, Bakanlık olarak yapılan çalışmaları, başlatılan girişimleri ve Türkiye Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşmesindeki mutabakatları anlattı.

Ülkenin lokomotif sektörü olan turizmin uzun zamandan beri sıkıntılar içinde olduğunun bilindiğini dile getiren Üstel, ekip arkadaşlarıyla sıkıntılara çözüm bulmak ve turizmde yaşanan düşüşün önüne geçilmesi yönünde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Üstel, çalışmalar neticesinde elde edilen verileri sektör temsilcileriyle paylaştıklarını ifade ederek Ankara ziyaretinde Türkiye Turizm ve Kültür Bakanı Ersoy ile görüşerek yardım talep ettiklerini, bu görüşmenin ardından da ilgili bakanın KKTC’ye gelerek çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Yapılan çalışmaları paylaşmak istediğini dile getiren Üstel, eğitim ve turizmde ülkenin en büyük sorununun ulaşım olduğunu dile getirerek, bilet fiyatlarındaki pahalılığın turizm ve eğitim sektörünü etkileyen en büyük sorun olduğunu vurguladı.

Üstel, Türkiye Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne gitmeyi bile zorlaştıran bilet fiyatları, turizmde yeterli bütçe olmayışından dolayı ülkenin tanıtımının yapılamamasını ve Güney komşunun tanıtımdaki engellemelerinin ülkeye olumsuz yansımalarını konuştuklarını; manevi ve maddi iş birliği talep ettiklerini kaydetti.

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Türkiye’nin yurt dışı tanıtımlarında bir masanın da KKTC’nin tanıtılması için konulabileceğinin sözünü aldıklarını açıklayan Üstel, bundan sonraki süreçte ilgili bakanla güzel iş birliği içerisinde Türkiye’nin geldiği güzel noktaları yakalama adına kendilerinin de birtakım hedefler koyduklarını söyledi.

“1 MİLYON TURİST HEDEFİNE ULAŞTIK”

2011-2013 yıllarında kendisinin yine Bakan olduğu dönemlerde 1 milyon turist, 1 milyar Dolar hedefini koyduklarını hatırlatan Üstel, 2013 yılında koydukları hedefe bugün ulaşıldığını ve bugün itibariyle turist sayısının 1 milyon 150 bine ulaştığını kaydetti.

Turizmde stratejik ve kalkınma plan üzerinde çalışmalar yapmaya başladıklarını dile getiren Üstel, çalışmaları 10 yıllık süreye yayarak, gerek üniversite hocaları gerekse de ana muhalefet parti temsilcileriyle çalışmalar başlatacaklarını belirtti.

Türkiye ziyaretlerinin ardından Türkiye’deki bazı illere sefer sayılarının artırılmasının ardından Türkiye bilet fiyatlarında başlayan rekabetten dolayı fiyat düşüşü yaşandığını anlatan Üstel, hedeflerinin 2020 yılında bütün illerde THY’nin çoğaltacağı seferlerle bilet fiyatlarının düşmesi olduğunu kaydetti.

“TÜRKİYE’YE VİZEYLE GİREN TURİSTİN KKTC’YE DE GELMESİ SAĞLANACAK”

Türkiye’deki turist profilinin değiştiğini, Avrupa ve Asya’dan turistlerin gelmeye başlandığını ve turist sayısının 45 milyonun üzerine çıktığını dile getiren Üstel, Türkiye’ye vize ile girecek turistlerin KKTC’ye de gelmelerinin önünü açmak için girişim başlattıklarını kaydetti. Türkiye’ye vizeyle girecek turistlere uygulanacak prosedürde yumuşatma istediklerini belirten Üstel, turistin tek girişli vize ile hem Türkiye hem de KKTC’ye girmesinin sağlanacağını kaydetti.

Bu girişiminin ardından 3. ülkeden gelen turistlerden KKTC’nin de büyük bir pay alacağını düşündüklerini söyleyen Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki pazar payını artırmak için ileriki günlerde Ankara, İzmir ve Antalya’ya ziyaretler yaparak ülke tanıtımı için tur operatörleri ile toplantı yapacaklarını kaydetti.


 

Son Güncelleme: 27.08.2019 14:04
Anahtar Kelimeler:
ünal üstelKktc Uçak Bileti Fiaytları
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