“Çocuk Oyunları Sokağı” yaratıldı

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi 5 Mayıs Pazar günü düzenlenecek Eko Gün’e yönelik çalışmaların devam ettiğini, çocukları da düşünerek “Çocuk Oyunları Sokağı” yarattıklarını belirtti.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu yazılı açıklamasında büyükler kadar çocukları da düşündüklerini ifade ederek, çocuklar için bu yıl yeni bir eğlence alanı ve geleneksel “Çocuk Oyunları Sokağı” yarattıklarını kaydetti.

Festival alanındaki bir sokağı kapatıp çocuklara ayırdıklarını ifade eden Tuğlu, “El sanatları, markutti uçurtma, andrez mandrez oyunu, sele yapımı, ahşap oyma aktiviteleri olacak.” dedi.

Tuğlu, öğretmen gözetiminde, bohurdanlık boyama, yumurta yarışı, torba yarışı ve sek sek oyunları oynatılacağını da ifade etti.