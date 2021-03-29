Üstel BRT'ye konuştu

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile temas halinde bulunduklarını belirten Bakan Üstel, bu hafta Türkiye’den 40 bin doz aşının geleceğini duyurdu.

Üstel, gelecek olan aşıların, geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren “aşı bilgi sistemi” üzerinden uygulanacağını ifade etti.

Bakan Üstel, aşıların kullanımıyla ilgili önceliklerinin kronik hastalar olduğunu da belirtti.

Üstel gelen aşıların aşı bilgi sistemine göre uygulanacağını ve önceliğinin kronik hastalar olacağını söyledi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla, Lefkoşa’ya inşa edilecek 500 yataklı hastane ile ilgili de bilgiler veren Üstel, yeni hastanede helikopter iniş alanı ve sağlık çalışanlarının çocukları için özel kreşlerin de olacağını ifade etti.