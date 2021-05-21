banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ata’mızın yolu bu değil !
Ata’mızın yolu bu değil !
Sandıklar bizi çağırıyor…
Sandıklar bizi çağırıyor…
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Kalabalığımız ne kadar bilge?
Yeter!
Yeter!
banner376

UKÜ’de ilaç araştırmaları ve Covid-19 aşı ruhsatlandırmaları ile ilgili uygulamalar tartışıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu, Eczane Hizmetleri Programı “İlaç Araştırmaları ve COVID-19 Aşı Ruhsatlandırmaları ile İlgili Uygulamalar” hakkında öğrencilerini bilgilendirdi.

21 Mayıs 2021 Cuma 11:57
UKÜ’de ilaç araştırmaları ve Covid-19 aşı ruhsatlandırmaları ile ilgili uygulamalar tartışıldı
banner337

Etkinlikte UKÜ Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Profesörü Osman Özdemir ile İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Fatoş İlkay Alp Yıldırım yeni ilaçların geliştirilmesi ve COVID-19’a bağlı olarak ruhsatlandırılan aşılar hakkında konuştu.

Özdemir: “İlaç geliştirme masraflı bir iş”

Prof. Dr. Özdemir, ilaç geliştirmenin masraflı bir iş olduğunu belirterek, maliyetlerin çok artmış olması nedeniyle ilaç araştırmalarının küçük şirketler tarafından başlatıldığını ancak belli bir noktaya getirildikten sonra büyük şirketlerin bunları satın aldıklarını aktardı.

Bu süreçte ilacın etkilerinin araştırıldığını ve öne çıkan maddelerin klinik araştırmaları için başvuru yapıldığını kaydeden Özdemir, bunun kabul edilmesi halinde ilacın Faz-1 çalışmalarına başlandığını ifade etti.

Özdemir, sonraki aşamada insanlarda yan etkilerin belirlenerek ilacın güvenilirliğinin değerlendirildiğini aktararak, başarılı olanların Faz-2’ye geçebildiklerini, ancak % 62’sinin Faz-2’de başarısız olduğunu ve Faz- 3’te ise Faz-2’den gelenlerin %42’sinin başarısız olduğunu belirtti.

Yıldırım, Covid-19 aşısının geliştirilme sürecinde tüm bürokratik süreçlerin kısaltıldığını belirtti

banner341
Doç. Dr. Yıldırım ise herkesin aşı konusunda tedirginlik yaşadığını belirterek, “Bir ilaç ortalama 5-10 yıl arasında geliştirildiği için 10 ay gibi kısa bir sürede aşının bulunması tartışma yarattı” dedi.

İlaç geliştirme konusunda yıllar süren bir süreçten bahseden Yıldırım, “Burada işin bürokratik kısmı vardır. Bu araştırmalar için fon bulunması, gerekli izin alınması gibi işlemler vardır, tüm dünyayı ilgilendiren bu durumda süreçlerin hepsi kısaltıldı” şeklinde konuştu.

Yıldırım, en önemli kısmın virüsün genetik dizilimini ortaya koymak olduğunu belirterek, “Sars-cov2 virüsünü tanıyoruz. Bu konuda çalışmalar 1960’tan beri yoğun olarak ilerlemektedir. 2003 yılındaki Sars, 2012’de Mers yani Coronavirüslerle geçen bir hayatımız var” ifadesini kullandı.

Tanınmayan ya da genetik dizilimi bilinmeyen bir virüs olsaydı, bu durumda yıllara gerek duyulacağını aktaran Yıldırım, “Faz-3 çalışmaları onaylandıktan sonra tam kullanım onayı alabilmek için aşının ne kadar zamanda antikor geliştirdiğini ya da o kişiyi ne kadar süre koruduğunu öğrenmek için 2 yıla yakın bir süre gerekli. Ancak biz şu anda o durumda olmadığımız için süreç 2 aya çekildi” dedi.

Yıldırım, tam kullanım onayı almak için tüm verilerin hazır olmadığı süreçte acil kullanım onayı alındığını dile getirerek, Pfizer/BioNTech’in DSÖ’e tam kullanım onayı için başvuruda bulunduğunu ve 6 ayı aşkın bir süredir yoğun bir şekilde bağışıklamada kullanıldığını aktardı.

Güvenlilikle ilgili süreçlerin çok şeffaf bir şekilde atlanılmadan yürütüldüğünü söyleyen Yıldırım, “Şuan dünyada yaklaşık 300 tane aşının çalışması var. 6 tane acil kullanım onayı almış aşılarımız bulunuyor” dedi.

Yıldırım, konuşmasında eczacılık alanına önem vermek gerektiğini belirterek, kendi aşımızı üretmemizin önemli olduğunu belirtti.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ilaç Araştırmaları Ve Covid19 Aşı Ruhsatlandırmaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne’de gıda hijyeni ve covid-19 kontrolleri sürüyor
Girne’de gıda hijyeni ve covid-19 kontrolleri sürüyor
BKP “Herkesin aşı ve tedavi hakkı” için imza kampanyası başlatıyor
BKP “Herkesin aşı ve tedavi hakkı” için imza kampanyası başlatıyor
Özyiğit: “Azınlık hükümeti bu topluma hizmet etmiyor”
Özyiğit: “Azınlık hükümeti bu topluma hizmet etmiyor”
Ekonomi Bakanlığı'ndan açıklama
Ekonomi Bakanlığı'ndan açıklama
YÖDAK Başkanı Avcı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği heyetiyle biraraya geldi
YÖDAK Başkanı Avcı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği heyetiyle biraraya geldi
Kıbrıs önemli bir ismi daha kaybetti
Kıbrıs önemli bir ismi daha kaybetti
Geçtiğimiz yıla ait ödemeler yavaş yavaş yapılıyor
Geçtiğimiz yıla ait ödemeler yavaş yavaş yapılıyor
Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’ne dikkat çekmek için etkinlikler düzenleniyor
Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü’ne dikkat çekmek için etkinlikler düzenleniyor
Değirmenlik Belediyesi ile Su İşleri Dairesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
Değirmenlik Belediyesi ile Su İşleri Dairesi arasında işbirliği protokolü imzalandı
Gazimağusa'da hırsızlık!
Gazimağusa'da hırsızlık!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim