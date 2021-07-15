banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Boykot CTP’ye de TDP’ye de yakışmaz!
Boykot CTP’ye de TDP’ye de...
Dünya bu üniversiteyi kıskanıyor(!)
Dünya bu üniversiteyi kıskanıyor(!)
Varın siz değerlendirin
Varın siz değerlendirin
15 Temmuz 2021 Cuma gündemi
15 Temmuz 2021 Cuma gündemi
banner376
Flaş Haber
Osman Baran Önay BULUNDU!
Kapat

UKÜ Rektörü Prof. Dr. Nadiri, “Toplumları Kaynaştırmada Sporun Etkisi” başlıklı panelde konuştu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri “Toplumları Kaynaştırmada Sporun Etkisi” başlıklı panelde bir açılış konuşması gerçekleştirdi.

15 Temmuz 2021 Perşembe 10:51
UKÜ Rektörü Prof. Dr. Nadiri, “Toplumları Kaynaştırmada Sporun Etkisi” başlıklı panelde konuştu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından düzenlenen panelde, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan açılış konuşmalarını yaptılar.

banner341
Panelde konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Nadiri, sporun sadece fiziksel bir çalışma olmadığını belirterek, aynı zamanda kaynaştırıcı ve birleştirici bir etkiye sahip olduğunu ifade etti.

ÇOMU Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç’un moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Karaküçük, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gürbüz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Türkmen ve UKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol ise birer sunum gerçekleştirdiler.

UKÜ BESYO Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol, panelde ‘Türkiye ve KKTC özelinde sporun toplumsal işlevi’ konusunda görüş ve bilgi aktarımında bulunarak, KKTC’nin coğrafi ve iklimsel şartları dolayısıyla su sporları için önemli bir cazibe merkezi olabileceğini dile getirdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
UKÜ Rektörü Prof. Dr. NadiriToplumları Kaynaştırmada Sporun Etkisi Başlıklı Panelde Konuştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Kişmir yeniden başkan!
Ali Kişmir yeniden başkan!
Osman Baran Önay BULUNDU!
Osman Baran Önay BULUNDU!
Boykot CTP’ye de TDP’ye de yakışmaz!
Boykot CTP’ye de TDP’ye de yakışmaz!
Dünya bu üniversiteyi kıskanıyor(!)
Dünya bu üniversiteyi kıskanıyor(!)
“Hammurabi” söyleşi ve imza etkinliği yarın
“Hammurabi” söyleşi ve imza etkinliği yarın
Büsküvütçü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Büsküvütçü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Ersan Saner'den '15 Temmuz' mesajı
Ersan Saner'den '15 Temmuz' mesajı
Varın siz değerlendirin
Varın siz değerlendirin
Bora: Yalanlarla Ulusal davaya saldıranlar hakkında dava dosyalanmalı
Bora: Yalanlarla Ulusal davaya saldıranlar hakkında dava dosyalanmalı
LTB Bayram sürecinde de yurttaşlara hizmet vermeye devam edecek
LTB Bayram sürecinde de yurttaşlara hizmet vermeye devam edecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim