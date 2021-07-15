UKÜ Rektörü Prof. Dr. Nadiri, “Toplumları Kaynaştırmada Sporun Etkisi” başlıklı panelde konuştu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) tarafından düzenlenen panelde, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Halil Nadiri ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan açılış konuşmalarını yaptılar.

Panelde konuşan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Nadiri, sporun sadece fiziksel bir çalışma olmadığını belirterek, aynı zamanda kaynaştırıcı ve birleştirici bir etkiye sahip olduğunu ifade etti.

ÇOMU Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç’un moderatörlüğünü üstlendiği etkinlikte, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Karaküçük, Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Gürbüz, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Türkmen ve UKÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol ise birer sunum gerçekleştirdiler.

UKÜ BESYO Müdürü Prof. Dr. Ali Emre Erol, panelde ‘Türkiye ve KKTC özelinde sporun toplumsal işlevi’ konusunda görüş ve bilgi aktarımında bulunarak, KKTC’nin coğrafi ve iklimsel şartları dolayısıyla su sporları için önemli bir cazibe merkezi olabileceğini dile getirdi.