UKÜ İlaç Danışma Merkezi halka ücretsiz hizmet vermeye başladı

UKÜ İlaç Danışma Merkezi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Eczacı Ahmet Sami Boşnak söz konusu hizmetin sadece UKÜ’lü öğrencilere yönelik olmadığına dikkat çekerek, konu hakkında bilgi almak isteyen sağlık profesyonelleri ya da halkın da hizmetten ücretsiz olarak yararlanabileceğini kaydetti.

İlaçların her zaman hayatımızın bir parçası olduğunu aktaran Boşnak, “İnsanın kırılgan bir yapısı var. Doğum anı itibariyle hastalık etkenleri ile savaşması gerekiyor. Geçmişte çevremizde etkisini fark ettiğimiz bitkisel ve hayvansal ürünlerle kendimizi tedavi ederken bugün ileri teknolojik ürünler ile savaşımıza devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Boşnak, Merkezin ilaçlar hakkında her türlü bilgiyi sağlayabileceğini belirterek, “Merkezi arayarak ‘bu tablet çok büyük kırarak içebilir miyim?’ sorusundan ‘karaciğer fonksiyon test sonuçlarına göre bu hastaya emulsiyon şeklinde hazırlanacak damar içi beslenme solüsyonun karışımı nasıl olmalıdır?’ sorusuna kadar her konuda bilgi sağlanabilir” şeklinde konuştu.

İlaç çeşitliliğinin inanılmaz boyutlarda olduğunu, ilaç içerikleri ve üretim tekniklerinin çok çeşitleri bulunduğunu ve ilaç-ilaç, ilaç-besin etkileşimlerinin karmaşıklığına işaret eden Boşnak, bu konunun halktan sağlık profesyonellerine kadar uzanan profesyonel bir danışmanlık hizmeti gerektirdiğini ifade etti.

Boşnak, Dünyada İlaç Danışma merkezlerinin bu ihtiyacı karşılamak amacıyla kurulduğunu dile getirerek, ilacı reçete edenden, uygulayana, en son kullanıcı olan hastaya kadar tüm paydaşların profesyonel, tarafsız ve güncel bilgiye ulaşabilmesi için bu merkezlere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bu merkezlerin bünyelerinde ilaç danışmanlığı konusunda uzmanlaşmış klinik eczacıları bulundurduklarını aktaran Boşnak, ayrıca her an güncel ve bilimsel bilgi kaynaklarına ulaşılabilen veri bankaları kullandıklarını da sözlerine ekledi.

Boşnak, UKÜ/İDM’ye www.ciu.edu.tr hizmetlerimiz sekmesinden veya https://www.ciu.edu.tr/drug-information-center adresinden ulaşılabileceğini dile getirerek, ilaç konusunda her türlü sorunun uzmanlara sorulabileceğini de sözlerine ekledi.