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UKÜ BESYO, Türk dağcı, fotoğrafçı ve yazar Mahruki ile Akademisyen Prof. Dr. Karaküçük’ü ağırladı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), moderatörlüğünü Doç. Dr. A. Selman Özdemir’in yaptığı webinarda Türk dağcı, yazar ve fotoğrafçı Nasuh Mahruki ve Ankara Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Suat Karaküçük’ü ağırladı.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 15:00
UKÜ BESYO, Türk dağcı, fotoğrafçı ve yazar Mahruki ile Akademisyen Prof. Dr. Karaküçük’ü ağırladı
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Karaküçük: “Yaşarken ya da sonrasında iyi bir hayat hikâyesi bırakabilmek kendi elimizdedir”

“Hayatınız En Büyük Maceranız” başlıklı etkinlikte söz alan Prof. Dr. Karaküçük, Arama Kurtarma Derneği’nin (AKUT) kurucu üyesi Mahruki’nin sayısız başarısının yanı sıra gençlerimize rol model olduğunu aktararak, Mahruki’nin çevreyi korumaya, ihtiyacı olan insanların, hayvanların yanında bulunmaya gönüllü gençlere örnek olduğunu belirtti.  

Kişilerin yaşamlarını dolu dolu yaşamaları gerektiğini söyleyen Karaküçük, “Yaşarken ya da sonrasında iyi bir hayat hikâyesi bırakabilmek kuşkusuz kendi elimizdedir. Bunun içinde sağlam bir irade gereklidir” dedi.

Karaküçük, yaşam hikâyesini değerli bir hikâyeye dönüştürecekler için birbirini tamamlayan çok kültürlülük ve toplumsal duyarlık kavramlarına dikkat çekerek, tüm bu kavramların iç içe geçmiş kavramlar olduğunu kaydetti.

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Mahruki: “Hayatınız en büyük maceranız”

Konuşmasına 7’inci kitabı olan “Kendi Everest’inize Tırmanın” hakkında konuşarak başlayan Mahruki, “Bu eser benim 50 yaş farkındalığımla insanlar ve toplumla paylaştığım bir serüvendi” şeklinde konuştu.

Mahruki, 50. yaşın bilgelik yaşı olduğunu söylediklerini ifade ederek, “Bu bilgelik yaşında hayatı dolu dolu yaşamış biri olarak vermem gereken mesaj: Hayatınız en büyük maceranız” dedi.

Kendi yaşamında çok keyif aldığını ifade eden Mahruki, “İşin sırrı kişinin kendini tanıması, yeteneklerinin farkına varması. Herkes kendi gerçeğini, kendini tanıyarak ve keşfederek bulmasıdır” dedi.

Mahruki konuşmasında dağ ve doğa sporlarının kişiye harika fırsatlar sunduğunu belirterek, kişilerin bu riskli ve tehlikeli sporlarda başarılı olabilmek için kendilerini çeşitli biçimlerde zorladıklarını, risk aldıklarını dolaysıyla içsel bir farkındalık yaşadıklarını kaydetti.

Seyahat etmenin de olgunlaştırıcı bir yanı olduğunu dile getiren Mahruki, “Ben 100’e yakın ülke gördüm. 28 yaşımda 7 kıtayı da gördüm. Seyahat etmek, bana dağlara tırmanmak kadar çok şey kattı” dedi.

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