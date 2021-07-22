Uçaner: "Zor bir süreçti ama bitti"

Uçaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “zor bir süreçti, ama bitti” ifadelerini kullandı, şunları dile getirdi:

“Teşekkür etmek istediğim o kadar isim var ki….

Hastanede, telefoniyen,mesajlarla destek olan o kadar kişi var ki…teker teker teşekkürler .

Zor bir süreçti, ama bitti…

Size söyleyebileceğim,isteyebileceğim tek şey

“AŞI” .

HERKES AŞI YAPSIN.

İnanın farkını yaşayanlar bilir.

Hastanede yaşanılanları görmek bile istemezsiniz, bırakın bunu yaşamayı, aşılı olmamıza rağmen zordu, kötüydü, yıkıcıydı…

Aşısız olan hastalar perişan.

Lütfen aşı yapınız.

Bugünkü 2.testim de negatif.

Kısa bir süre dinlenip işimizin başına, hastanemize kaldığımız yerden inşallah devam”