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Üç ilçede asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

29 Haziran 2022 Çarşamba 19:15
Üç ilçede asayiş ve trafik denetimleri yapıldı

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta, dün gece eş zamanlı olarak asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, denetimler dün 21.00 ile bu sabah 01.00 saatleri arasında yapıldı.

- Gazimağusa’da 101 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı

Gazimağusa’da kontrol edilen eğlence mekanları, gece kulüpleri, marketler ve kahvehanelerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 10 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri ise Gazimağusa’da 578 araç kontrol etti ve suç işlediği tespit edilen 101 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı, çeşitli suçlardan dolayı 2 araç ise trafikten men edildi.

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- Girne’de 10 araç trafikten men edildi

Girne’de kontrol edilen kahvehaneler ve pansiyonlarda KKTC’de ikamet izni olmadığı tespit edilen 1 kişi tutuklanırken, kumarhanelerde yapılan denetimlerde kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 27 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Girne’de trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde ise 1259 araç kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 244 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı ve çeşitli suçlardan dolayı 10 araç trafikten men edildi.

- Güzelyurt’ta 78 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı

Güzelyurt’ta kontrol edilen bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler ise herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekipleri ise Güzelyurt’ta 400 araç kontrol etti, suç işlediği tespit edilen 78 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı ve çeşitli suçlardan dolayı 2 araç trafikten men edildi.

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Son Güncelleme: 29.06.2022 20:09
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