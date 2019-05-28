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UBP’de ‘Taçoy’krizi!

UBP’de ‘Taçoy’krizi!

28 Mayıs 2019 Salı 19:47
UBP’de ‘Taçoy’krizi!

UBP’de ‘Taçoy’krizi!

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un genel sekreterlikten istifa etmeme kararı UBP’yi karıştırdı…

KIBRIS MANŞET- ÖZEL

UBP’de kabine dağılımında başlayan sorunlar Taçoy’un genel sekreterlik görevinden istifa etmeyeceğini açıklamasından sonra yeni bir boyut kazandı.

Derviş Eroğlu’na yakınlığıyla bilinen UBP Genel Sekreteri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un genel sekreterlik görevinde ısrar etmesi UBP çevrelerinde Eroğlu-Tatar kavgasının başlangıç noktası olarak değerlendiriliyor.

Kızı Resmiye Canaltay’ın kabineden son anda çıkarılmasından büyük rahatsızlık duyan Eroğlu’nun Taçoy vasıtası ile parti içindeki kavgayı başlattığı ve erken kurultay için baskı kurmaya başladığı iddia edilirken, KIBRIS KANŞET’e konuşan UBP’li kaynaklar önümüzdeki Cumartesi günü yapılacak olan güven oylamasının da tehlikeye girebileceğini iddia ettiler.

Ekonomi ve Enerji Bakanı, Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy, BRT’de katıldığı Sabah Haber programında bir soru üzerine, bakan olması nedeniyle parti genel sekreterliğinden istifa etmeyeceğini söyledi.

Parti tüzüğünün iki görevi yürütmesine yönelik bir engel teşkil etmediğini belirten Taçoy, tüzüğün sadece parti içi çift görevden bahsettiğini kaydetti.

Hasan Taçoy, “Eğer çift görevden bahsediyorsak genel başkanlık-başbakanlık da çift görev olur. Ama o başka birşeydir, bu başka birşey. Bunu anlamak lazım. Ben net bir şekilde söylüyorum; Hasan Taçoy’un tercihi yani bana hangisini tercih edersin derlerse ben genel sekreterliği tercih ederim. Çünkü ben orayı isteyerek, seçime girerek aldım. Bakanlığı ise sayın Genel Başkan tevdi etti. Onu kendisi uygun gördü ve bana bu görevi verdi. Onun için bana böyle bir soru sorulursa ben genel sekreterlik görevime devam ederim. Bu kadar net” dedi.

Genel sekreterlikten istifa etmeyeceğini vurgulayan Taçoy, “bakanlıktan gidebilirim ama genel sekreterlikten değil” şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
UbpHasan TaçoyEkonomi Ve Enerji Bakanı
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