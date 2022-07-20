UBP Milletvekili Çavuş, 20 Temmuz Barış Ve Özgürlük Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş mesajında şu ifadeleri kullandı:

“20 Temmuz 1974 Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü’ne barış, özgürlük ve güvende yaşama olanağı sağlamıştır.

Kıbrıs Türk halkı, yıllarca verdiği var oluş mücadelesi sonucunda, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle özgür ve egemen bir halk olarak yaşamış ve bağımsız bir devlet çatısı altında varlığını sürdürmüştür.

Bu günlere kolay gelinmedi. Kıbrıs Türk halkı olarak çok bedeller ödedik, çok zor günler yaşadık….

Bizlere düşen görev, kanlarımızla, canlarımızla kurduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni güçlendirerek, ilelebet yaşamasını sağlamaktır.

Barış Harekatı’nın 48. yıl dönümü kutladığımız bu günde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize de sevgi ve saygılarımı sunarım.”