banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Savaşan 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Savaşan 3 Aralık Engelliler Günü...
Barda olaylı gece... 18 yaşındaki genç kız alev aldı!
Barda olaylı gece... 18 yaşındaki...
Lefkoşa'da hırsızlık... Teleskopik direkleri çaldılar!
Lefkoşa'da hırsızlık...
Çantayı alıp, koşarak kaçmaya çalıştılar!
Uyuşturucudan 5 tutuklu
Yerel seçimlere yönelik kesinleşen adaylar YSK tarafından bugün ilan edilecek
Yerel seçimlere yönelik kesinleşen adaylar...
banner405

UBP Mesarya Belediye Başkan Adayı Özer, kısa, orta ve uzun vadeli projelerini açıkladı

04 Aralık 2022 Pazar 17:04
UBP Mesarya Belediye Başkan Adayı Özer, kısa, orta ve uzun vadeli projelerini açıkladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mesarya Belediye Başkan Adayı Kürşat Özer, hayvancılık ve tarımda alt yapı ve üst yapı sorunları olduğunu kaydetti; projelerinin hayat bulmasıyla köyden kente göçün de azalacağını belirtti.

Özer yazılı açıklama yaparak kısa, orta ve uzun vadeli projeleriyle ilgili bilgi verdi.

Ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılık olan bölge halkının yatırımlarla teşvik edilmesi gerektiğini belirten Özer, “Bölgede genç, çocuk, yaşlı ve bölgedeki engelli vatandaşlarla ilgili yaptığım çalışmada 1200 civarı yaşlı, 170 sosyal yardım alan ve 500’e yakın engelli vatandaşımız bulunduğunu tespit ettik. Gençlerimizi bölgede tutmak için bölgenin yeniden inşa edilmesi gerekir.  Çocuklarımıza imkanlar sunacağız, gençlik aktivite merkezleri kuracağız, bölgedeki kadınların ürettiklerini pazarlayabileceği alanlar var edeceğiz. Bölgede atılımcı projelere ihtiyacımız var, kültür sanat kongre merkezlerimiz, eğitim merkezleri, kurslar düzenlenecek” diye konuştu.

Akil insanların ve muhtarların da dahil olabileceği bir kent konseyi kurarak halkın düşünceleri ile projelerdeki önceliğine halkla birlikte karar vereceklerini belirten Özer, Gençlik Meclisi ile gençlerle ilgili projelere de gençlerle birlikte karar verileceğini belirtti.

-“Yaşlılarımızın kaliteli vakit geçirmesini sağlayacağız”

‘Belediyem Yanımda’ ve ‘Şefkat Evi’ projeleriyle ilgili bilgi veren Özer, bölge yaşlılarının sosyal ve daha kaliteli bir yaşam imkanına kavuşacaklarını belirtti ve “ Sağlık, kişisel bakım, gezi programlarımızla yaşlılarımızın kaliteli vakit geçirmesini sağlayacağız” dedi.

-“Sokaktaki canlarımız için yaşam parkı yapacağız”

“Barınaklara karşıyım, bir barınakta kafese canları kapatmak dışardaki hayattan çok daha eziyet veriyor” diyen Özer, ‘Sessiz Dostlar’ projesi ile sokak hayvanları için yaşam parkları düzenleyeceklerini kaydetti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Reşat Kansoy: “Güzelyurt Belediyesi tüm işletmelerimizin yanında eşit duracak”
Reşat Kansoy: “Güzelyurt Belediyesi tüm işletmelerimizin yanında eşit duracak”
Harmancı ve ekibi Basın-Sen'i ziyaret etti
Harmancı ve ekibi Basın-Sen'i ziyaret etti
Üstel: "Yaptığımız girişimler sonucunda et fiyatlarında indirime gidildi"
Üstel: "Yaptığımız girişimler sonucunda et fiyatlarında indirime gidildi"
Gardiyanoğlu "Gerek AB gerekse TC yetkilileri ile görüşmeler yapıyorum"
Gardiyanoğlu "Gerek AB gerekse TC yetkilileri ile görüşmeler yapıyorum"
5 Aralık Dünya Toprak Günü
5 Aralık Dünya Toprak Günü
Yarın seçim propagandasının başlangıç günü
Yarın seçim propagandasının başlangıç günü
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Savaşan 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Savaşan 3 Aralık Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı
Meclis Başkanı Töre, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Meclis Başkanı Töre, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Kıbrıs Vakıflar İdaresi “Sözümüzü Yükseltiyoruz” etkinliğine sponsor oldu
Kıbrıs Vakıflar İdaresi “Sözümüzü Yükseltiyoruz” etkinliğine sponsor oldu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim