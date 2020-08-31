banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1088
ALTIN
464.751
DOLAR
7.3349
STERLİN
9.8103
EURO
8.7555
Bir Kıbrıslının isyanı
Bir Kıbrıslının isyanı
Sapla samanı karıştırmayalım...
Sapla samanı karıştırmayalım...
Kırmızı çizgiler ve Akıncı
Kırmızı çizgiler ve Akıncı
Zaman ilaç olamamış Asya
Zaman ilaç olamamış Asya
banner355

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Gardiyanoğlu: “Başbakan Ersin Tatar’ın çağdaşlığı Ve laikliğine kimse leke süremez”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, “Başbakan Ersin Tatar’ın çağdaşlığı ve laikliğine kimsenin leke süremeyeceğini” söyledi.  

31 Ağustos 2020 Pazartesi 09:13
UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Gardiyanoğlu: “Başbakan Ersin Tatar’ın çağdaşlığı Ve laikliğine kimse leke süremez”
banner337
banner351

 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, “Başbakan Ersin Tatar’ın çağdaşlığı ve laikliğine kimsenin leke süremeyeceğini” söyledi.  
UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Gardiyanoğlu, “Bir görüntü kullanılarak sosyal medyada Başbakan Tatar aleyhine ‘zikir toplantısına katıldı’ gibi algı oluşturulmaya çalışılmasının yanlış olduğunu” kaydetti.
Gardiyanoğlu, “Şehitler için yapılan bir duayı bile siyasi çıkarları için istismar edenler bilmelidir ki kimse Ersin beyin çağdaşlığına, laikliğine leke süremez.” ifadelerini kullandı. 
Sadık Gardiyanoğlu, açıklamasında şunları belirtti:
“Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Ersin Tatar’la seçim çalışmalarımız çerçevesinde çeşitli kesimlere yönelik ziyaretlerimizi zaman zaman sürdürüyoruz. 29 Ağustos gecesi de Lefkoşa Arabahmet Mahallesi’nde Derviş Paşa konağı yanında Osman Varan adlı kişinin kirasında olan bir mekana gittik ve burada 50-60 kişilik bir grupla sohbet ettik.
Ayrılacağımız sırada Genel Başkanımıza mekanı dolaşması teklif edildi. Herkese karşı son derece saygılı olan Genel Başkanımız mekanı dolaşırken duvarda duran tefi gördü ve bunun niçin kullanıldığını sordu.

banner341
Kendisine zaman zaman tef kullanılarak dua edildiği ifade edildi ve 30 Ağustos nedeniyle şehitler için bir dua okunmasının söz konusu olduğu anlatıldı, bu duayı dinleyip, dinlemek istemediği soruldu.
Sayın Başbakan da nezaket gösterip duayı dinleyebileceğini belirtti. Olay, videoda da görüldüğü üzere dakikalar içinde bitti. Yani, ortada ne bir dergah ziyareti ne bir zikir toplantısına katılma söz konusudur. Bu görüntüyü alıp Genel Başkanımız aleyhine yaymaya çalışanlar yanılıyorlar.
Kendinden emin insanlar herkesle görüşür konuşurlar. Şehitler için yapılan bir duayı bile siyasi çıkarları için istismar edenler bilmelidir ki kimse Ersin beyin çağdaşlığına, laikliğine leke süremez.
Böylesi bir görüntü kullanılarak sosyal medyada Başbakan Tatar aleyhine ‘zikir toplantısına’ katıldı gibi algı oluşturulmaya çalışılmak yanlıştır, yayanların zayıflığının göstergesidir.”

 

banner360
Son Güncelleme: 31.08.2020 13:18
Anahtar Kelimeler:
Siyaset
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son Bir Haftada 52 Trafik Kazası Oldu… Toplam 15 Yaralı
Son Bir Haftada 52 Trafik Kazası Oldu… Toplam 15 Yaralı
VADİLİ'YE ATEŞ DÜŞTÜ
VADİLİ'YE ATEŞ DÜŞTÜ
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Uzaktan Eğitim İle Yarın Başlıyor
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Uzaktan Eğitim İle Yarın Başlıyor
Hava Sıcaklığının 45 Dereceye Kadar Çıkacağı Belirtildi
Hava Sıcaklığının 45 Dereceye Kadar Çıkacağı Belirtildi
Ktös’ten Hükümete Eleştiri
Ktös’ten Hükümete Eleştiri
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ile ilgili değişiklikler Cumhuriyet Meclisi Komitesi'nde görüşüldü
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası ile ilgili değişiklikler Cumhuriyet Meclisi Komitesi'nde görüşüldü
“Hedef federal çözüm, zemin özne olmak”
“Hedef federal çözüm, zemin özne olmak”
El-sen: “kıb-tek Olmazsa Üretim Olmaz… Kuruma Sahip Çıkalım”
El-sen: “kıb-tek Olmazsa Üretim Olmaz… Kuruma Sahip Çıkalım”
Lefkoşa'daki Surların Bir Bölümünün Temizliği Tamamlandı
Lefkoşa'daki Surların Bir Bölümünün Temizliği Tamamlandı
Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı... Termometreler 45 Dereceyi Görecek
Meteorolojiden sıcak hava dalgası uyarısı... Termometreler 45 Dereceyi Görecek

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim