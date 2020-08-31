UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Gardiyanoğlu: “Başbakan Ersin Tatar’ın çağdaşlığı Ve laikliğine kimse leke süremez”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu, “Başbakan Ersin Tatar’ın çağdaşlığı ve laikliğine kimsenin leke süremeyeceğini” söyledi.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre Gardiyanoğlu, “Bir görüntü kullanılarak sosyal medyada Başbakan Tatar aleyhine ‘zikir toplantısına katıldı’ gibi algı oluşturulmaya çalışılmasının yanlış olduğunu” kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Şehitler için yapılan bir duayı bile siyasi çıkarları için istismar edenler bilmelidir ki kimse Ersin beyin çağdaşlığına, laikliğine leke süremez.” ifadelerini kullandı.

Sadık Gardiyanoğlu, açıklamasında şunları belirtti:

“Genel Başkanımız, Başbakanımız Sayın Ersin Tatar’la seçim çalışmalarımız çerçevesinde çeşitli kesimlere yönelik ziyaretlerimizi zaman zaman sürdürüyoruz. 29 Ağustos gecesi de Lefkoşa Arabahmet Mahallesi’nde Derviş Paşa konağı yanında Osman Varan adlı kişinin kirasında olan bir mekana gittik ve burada 50-60 kişilik bir grupla sohbet ettik.

Ayrılacağımız sırada Genel Başkanımıza mekanı dolaşması teklif edildi. Herkese karşı son derece saygılı olan Genel Başkanımız mekanı dolaşırken duvarda duran tefi gördü ve bunun niçin kullanıldığını sordu.



Kendisine zaman zaman tef kullanılarak dua edildiği ifade edildi ve 30 Ağustos nedeniyle şehitler için bir dua okunmasının söz konusu olduğu anlatıldı, bu duayı dinleyip, dinlemek istemediği soruldu.Sayın Başbakan da nezaket gösterip duayı dinleyebileceğini belirtti. Olay, videoda da görüldüğü üzere dakikalar içinde bitti. Yani, ortada ne bir dergah ziyareti ne bir zikir toplantısına katılma söz konusudur. Bu görüntüyü alıp Genel Başkanımız aleyhine yaymaya çalışanlar yanılıyorlar.Kendinden emin insanlar herkesle görüşür konuşurlar. Şehitler için yapılan bir duayı bile siyasi çıkarları için istismar edenler bilmelidir ki kimse Ersin beyin çağdaşlığına, laikliğine leke süremez.Böylesi bir görüntü kullanılarak sosyal medyada Başbakan Tatar aleyhine ‘zikir toplantısına’ katıldı gibi algı oluşturulmaya çalışılmak yanlıştır, yayanların zayıflığının göstergesidir.”