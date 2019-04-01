UBP Genel Başkanı Tatar Taşkent’i ziyaret etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar son yağışların büyük zarara yol açtığı yerleşim birimlerinden biri olan Taşkent’ i ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti, incelemelerde bulundu.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar yaptığı açıklamada, uzun yıllardır görülmeyen yağışların tüm ülkede memnuniyet yarattığını, ancak bugüne kadar alt yapıya gereken oranda özen gösterilmemesi nedeniyle beraberinde sorunlar da getirdiğini belirtti.

Tatar açıklamasına şöyle devam etti:

“Çok şükür ki cana ziyan yok. Mala gelen ziyan halledilir. Devletimiz bu yaraları sarar. Ben sellerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun derken, ilk dakikadan itibaren vatandaşa yardımcı olmak için canla başla çalışan polisimize, itfaiyemize, Sivil Savunma ekiplerine, belediye emekçilerine, özel sektör kuruluşlarımıza diğer vatandaşlarımıza, ilgililere, yetkililere, içtenlikle teşekkür ederim.”