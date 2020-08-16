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UBP'den Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik strateji toplantısı

 “Yeni Bir Gelecek İçin Strateji 2020 Buluşması” adı altında Lefkoşa Elysium'da düzenlenen geniş katılımlı toplantıda, katılımcılara, seçim stratejisine katkı amaçlı anket de uygulandı.

16 Ağustos 2020 Pazar 10:40
UBP'den Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik strateji toplantısı
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UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Genel Sekreter Ersan Saner, bakanlar milletvekilleri, ilçe başkanları, parti meclisi üyelerinin katıldığı toplantıda yapılan konuşmalarda, 2020 Cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine değinildi.

TATAR: YENİDEN ÇİZİLEN BÖLGE COĞRAFYASI ÜZERİNDE SÖZ SAHİBİ OLMAK İSTİYORSAK BU SEÇİMİ KAZANMALIYIZ

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, 20 Yıldır siyasette olduğunu , görev aldığı makamlarda ülke başarısı için çalışırken, UBP'nin gücünü her zaman yanında görmekten onur duyduğunu ifade etti.

Şimdi yeni bir göreve hazırlandıklarına işaret eden Tatar, “Yine en büyük gücümüz Ulusal Birliğimiz. Yola çıkıyoruz. Yavaş yavaş ısınmaya başladık. Motorları çalıştırdık. Yeni bir geleceğe doğru ilk adımları atmaya başladık” dedi

Bugünkü çalışma toplantısına örgütsel katılım açısından büyük önem verdiklerini ifade eden Tatar, izleyecekleri yolun ne olması gerektiğini doğrudan üyeden öğrenmek istediklerini aktardı.

Seçim bildirgesinin alınacak görüşlerle netleşeceğini aktaran Tatar, “Alacağımız mesajları, notları, bilgileri, geniş kitlelere etkin bir biçimde anlatacağız. Takım Ruhu içinde çalışacağız. Başarıya birlikte ulaşacağız. Birlikte ulaşılan başarı, gerçek başarıdır. UBP, seçimi kazanabilecek potansiyele sahip yegane partidir. Özeleştirimizi de dikkate alarak, örgütsel potansiyelimizi saha yansıtarak seçimi kazanmamız gayet mümkün” dedi.

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Rum halkının bu adada eşitliğe dayalı bir çözümü kabul etmedikleri gerçeğine vurgu yapan Tatar, yeni bir geleceği diyalogla yaratacak güce sahip olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Seçiminin öncekilere oranla hayli kritik olduğuna işaret eden Tatar, “Kıbrıs Türk Halkı'nın kendi iradesi ile bu topraklarda var olabilmesi, Anavatan Türkiye ile uyum içinde geleceğe yol alabilmesi için var gücümüzle çalışmak durumundayız. Biz kazanırsa UBP daha da güçlenecek. Bu bölgede, Doğu Akdeniz'de siyaset, coğrafya yeniden şekillenirken, Kıbrıs Türk Halkı da söz sahibi olacak” dedi.

SANER: UBP TÜM UNSURLARIYLA SEÇİMİ KAZANMAYA HAZIRDIR

Genel Sekreter Ersan Saner, toplantıda alınan görüş ve önerilerin seçim kampanyası için önemli bir done olacağına işaret ederek, “ Görüyoruz ki, UBP tüm unsurlarıyla seçimi kazanmaya hazırdır” dedi.

Kıbrıs Konusunda UBP'nin görüşlerinin herkes tarafından bilinmekte olduğuna işaret eden Ersan Saner, “Bölgemiz ateş çemberi. Kıbrıslı Türklerin, Türkiyemizin hak ve menfaatleri söz konusu iken, Mavi Vatan Projesi içinde, KKTC sevdalısı, Anavatan Türkiye'ye gönülden bağlı bir Cumhurbaşkanı'na ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

 Ulusal Birlik Partisi Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası Direktörü Özdemir Tokel de, seçim stratejisi ile ilgili sunum gerçekleştirdi ve anketle ilgili amaçlarını paylaştı.

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Son Güncelleme: 16.08.2020 10:56
Anahtar Kelimeler:
Yeni Bir Gelecek İçin Strateji 2020 BuluşmasıStrateji ToplantısıCumhurbaşkanlığı SeçimiUbp
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