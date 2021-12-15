UBP'de itirazlar sonuç vermedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili aday belirleme kurultayı parti içinde tartışmalara neden oldu. Sonuçlara yapılan itirazları değerlendiren divan oyları tekrardan sayarak sıralarda herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ile İstatistik Kurumu Başkanı Türel Öksüzoğlu’nun da içinde bulunduğu 10 milletvekili aday adayının taleplerini değerlendiren ve oyları yeniden sayan Divan bugün ayrıntılı sonuçları duyurdu. Kurultay divanı, Yüksek Seçim Kurulu’ndan 21 görevlinin gözetiminde gerçekleştirilen oylamanın ilçelere ve saatlere göre dökümünü de açıkladı.

MİLLETVEKİLİĞİ ADAYLIĞINA UBP’DE RAĞBET ÇOK

Milletvekili adayı olabilmek için çok sayıda kişinin kıran kırana bir yarışa girdiği UBP’de kurultayı gerçekleştiren divan bugün bir açıklama yaparak oy kullanma esaslarını duyurdu. Divan ayrıca kurultayda kullanılan oyların ilçelere ve saatlere göre dökümü de kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre, kurultayda 8 bin 727 kişinin oy kullandığı bir kez daha açıklanmış oldu.

YENİDEN SAYIM SIRALAMA SONUCUNU DEĞİŞTİRMEDİ!

Aday sırasından memnun olmayan ve itiraz eden on civarında milletvekili aday adayının itirazları üzerine oyların tekrardan sayıldığı öğrenildi. Divanın yaptığı açıklamaya göre Pazar ilan edilen sıralamada herhangi bir değişiklik olmadığı görülüyor.

OY KULLANMA DÜZENİ ÇOK HASSAS KURULDU…

Seçimle ilgili yaşanan tartışmalar, dikkatlerin UBP kurultayındaki oy kullanma düzeni üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu. Alınan bilgilere göre özel bir firma tarafından yapılan uygulama sayesinde saatte bin kişinin oy kullanmasına olanak sağlandığı ve dokuz farklı renkte basılan oy pusulası sayesinde mükerrer oy kullanılmasının da önüne geçildiği öğrenildi.

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı’nın birden fazla oy kullanmasının önüne de bu renk uygulaması ile geçildiği öğrenildi. Ayrıca Genel Başkan Faiz Sucuoğlu’nun sıralama seçimine büyük bir önem göstererek gereken bütün önlemlerin alınması için büyük hassasiyet gösterdiği ve UBP’lilerin yapılan sıralama seçiminin bu güne kadar yapılan en şeffaf seçim olduğu konusunda da birleştiği öğrenildi.