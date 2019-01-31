UBP 1. İskele İlçe Gençlik Paneli Cumartesi yapılacak



“Ulusal Birlik Partisi 1. İskele İlçe Gençlik Paneli”, cumartesi yapılacak.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, UBP İskele İlçe Gençlik Kolları’nın düzenlediği ve UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile Genel Sekreter Hasan Taçoy’un da katılacağı panel saat 15.00’de, İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak.

UBP İskele İlçe Gençleri Kolları Başkanı Huriye Kaşer, UBP 1. İskele Gençlik Panel ’inde tüm gençlerin bir araya gelip güçlü bir ses oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Kaşer, gençlerin işbirliği ve dayanışma sağlaması gerektiğine değinerek, şunları ifade etti:

“İskele İlçe Gençlik Kolları olarak düzenlediğimiz panele tüm gençlerimizin katılmasını bekliyoruz. UBP gençliği geleceğimizdir, umudumuzdur. Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimiz gençliğimize büyük önem veriyor. İlçelerdeki gençlik yapılanmamızı daha da güçlendirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Halkla bütünleşen, sosyal yönü güçlü, milli ve manevi şuuru yüksek, bilgili, proje üreten, kararlı, saygılı bir gençlik olma gayesindeyiz. Dolayasıyla, güçlü bir ses oluşturmak için Cumartesi günü gençlerimizi İskele’ye bekliyoruz.”



