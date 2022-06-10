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Tutder: “Toplumsal mutabakat metnine ihtiyacımız var”

10 Haziran 2022 Cuma 17:30
Tutder: “Toplumsal mutabakat metnine ihtiyacımız var”

Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Ürünleri Tedarikçileri Derneği (TUTDER), ülkede yaşanan sıkıntıların çözümü için toplumun tüm katmanlarının katkı koyacağı yeni bir toplumsal mutabakat metnine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

TUTDER’den “birlikte sorumluyuz, birlikte çözelim” çağrısıyla yapılan açıklamada, ülkede gerek ekonomik gerekse sosyal alanda her şeyin daha da kötüye gittiğine işaret edildi.

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“Türk Lirasının önlenemez değer kaybı, yüksek enflasyon ve pahalılık, geçim derdinin ötesinde artık açlık sorunlarına sebep olmaktadır” denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Her toplumsal yapı zaman zaman reformlara ihtiyaç duyar. KKTC’de bu ihtiyaç yıllardan beri vardır. Ancak bunun yolu toplumun tüm kesimlerinin katkı koyacağı ‘Yeni Bir Toplumsal Mutabakat Metninden’ geçmelidir. Hepimiz, siyasi olanlar olmayanlar;  partili- partisiz olanlar; üreticisi, tüketicisi; sanayicisi turizimcisi; hizmet sağlayıcısı emek sahibi; hepimiz ama istisnasız hepimiz gerginiz.  Sorunlar hepimizindir. Sorunları hep birlikte yarattık; kimimiz yaparak kimimiz susarak. Çağrımız herkesedir. Birlikte sorumluyuz, birlikte Çözmeliyiz.”

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Son Güncelleme: 10.06.2022 18:06
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