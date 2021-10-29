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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resepsiyon düzenlendi.

29 Ekim 2021 Cuma 23:15
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin ev sahipliğinde Büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile sınırlı davetli katıldı.

Büyükelçi Başçeri ve eşi, davetlileri girişte karşıladı.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Başçeri, pandemi nedeniyle kısıtlı bir katılımla bu kutlamayı gerçekleştirdiklerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en yakın zamanda kurtulmayı umut ettiğini söyledi.

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Başçeri, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kendi bayramı olarak benimsemiş Kıbrıs Türkü kardeşlerimle birlikte bu bayramı kutluyor olmaktan gurur, onur duyuyorum. Zorluklar ve güçlükler olacak ama o zorluklar ve güçlüklerin hemen hepsi geçicidir. Kalıcı olan bugün burada özgürce havasını soluduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir, buna yürekten inanıyorum." dedi.

Başçeri, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.

Daha sonra katılımcılara ikramda bulunuldu.

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Son Güncelleme: 30.10.2021 01:33
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