Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin ev sahipliğinde Büyükelçilikte düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, bakanlar, milletvekilleri, askeri erkan, kurum ve kuruluşların temsilcileri ile sınırlı davetli katıldı.
Büyükelçi Başçeri ve eşi, davetlileri girişte karşıladı.
Etkinlikte konuşan Büyükelçi Başçeri, pandemi nedeniyle kısıtlı bir katılımla bu kutlamayı gerçekleştirdiklerini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en yakın zamanda kurtulmayı umut ettiğini söyledi.
Başçeri, resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajını okudu.
Daha sonra katılımcılara ikramda bulunuldu.