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Türkiye’deki üniversitelerin girişimci üniversiteler olma eğilimleri araştırıldı

13 Eylül 2020 Pazar 18:10
Türkiye’deki üniversitelerin girişimci üniversiteler olma eğilimleri araştırıldı
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   Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (IIBF) Dekanı Prof. Dr. Harun Şeşen ile LAÜ IIBF Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Derviş Kırıkkaleli’nin, Sema Yılmaz Genç (Kocaeli Üniversitesi), Rui Alexandre Castanho (WSB Üniversitesi, Polonya) ve Semih Soran (Özyegin Üniversitesi) ile birlikte hazırladıkları; Türkiye’de girişimci üniversiteler ve sürdürülebilirlik kavramlarını konu alan çalışmaları alanın en iyi dergilerinden Sustainability dergisinde yayınlandı.

   “Bilindiği gibi günümüzde üniversiteler teknolojik değişimin, inovasyonun ve sosyal gelişimin ana belirleyicilerinden biridir. Bu durum, üniversiteler için yeni roller oluşturmakta ve onları değişmeye zorlamaktadır.  Birçok politika yapıcıları, üniversiteleri yeni ekonominin "bilgi fabrikaları" olarak addetmektedir. Günümüzde üniversiteler bölgesel ekonomik ve sosyal yaşam ile birlikte bilgi üretimi için de önemli araçlar olarak kabul edilmektedir.  Üniversitelerin geçmişin klasik öğretim yöntemlerini aşarak, üretilen bilgileri endüstriye aktarmak için yaratıcı yöntemlere ve çözümlere ihtiyacı vardır” Şeşen, girişimci üniversitelerin, geleneksel eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri yanında, yeni kaynaklar kullanarak içinde yer aldıkları topluma faydalı ürün ve yeni iş imkânları yaratan üniversiteler olarak tanımlandığını ifade etti. Bu kaynaklar arasında inovasyon, patentler, ARGE merkezleri, araştırma ve özel şirketler ile işbirliği gibi süreçlerin yer aldığını belirten Şeşen,   “Devletin, yerel yönetimlerin, öğrenciler, veliler ve sanayiciler gibi önemli paydaşların üniversiteler üzerindeki artan talep ve baskıları üniversiteleri, toplum için değer yaratmaya zorlamakta; bu dönüşüm çabaları şüphesiz Türk üniversitelerini de girişimci üniversiteye dönüşme konusunda motive etmektedir” dedi.

   Türkiye’de araştırmaya konu edilen devlet üniversiteleri, girişimci üniversitelere dönüşüm yönünde ciddi niyet ve çaba gösteriyor

  Şeşen, araştırmacı meslektaşları ile yaptıkları araştırmadaki temel amacın, Türkiye’deki üniversitelerin girişimci üniversiteler olma eğilimlerini belirlemek olduğunu ve bu çalışma ile araştırmacılar ayrıca Türkiye’deki devlet üniversitelerinin girişimci üniversitelere dönüşüm konusundaki stratejik niyetlerini araştırmayı amaçladıklarını ifade etti.Çalışmada ilk cevabı aranan soru ‘Türk üniversiteleri girişimci üniversiteler mi?’ olmuştur. Üniversitelerin yayımlanmış stratejik planları dâhilinde yapılan içerik analizi sonuçlarına göre belirlenen anahtar kelimeler çerçevesinde verilebilecek cevap henüz "hayır" dır. Çalışmada cevabı aranan ikinci soru ise ‘Türkiyede üniversitelerinin girişimci bir üniversite olma niyeti var mı?’ şeklindedir” diyen Şeşen bu çalışmanın bulguları sonucunda Türkiye’de araştırmaya konu edilen devlet üniversiteleri, girişimci üniversitelere dönüşüm yönünde ciddi niyet ve çaba göstermekte olduğunu belirtti. Şeşen son olarak “ Araştırma bulguları, özellikle Türkiye gibi, üniversiteleri girişimci üniversitelere dönüşmeye çalışan ülkeler için önemli bulgular ortaya koymakta, politika yapıcılara yönelik öneriler getirmektedir”dedi.

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Son Güncelleme: 13.09.2020 18:33
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