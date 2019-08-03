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Türkiye, bölgedeki gemilerini askeri korumaya aldı

Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdüren Türkiye, bölgedeki gemilerini askeri korumaya aldı.

Türkiye, bölgedeki gemilerini askeri korumaya aldı

Doğu Akdeniz'de sondaj faaliyetlerini sürdüren Türkiye, bölgedeki gemilerini askeri korumaya aldı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 08:20
Türkiye, bölgedeki gemilerini askeri korumaya aldı

Türkiye Doğu Akdeniz'de yetki alanı içinde petrol arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sondaj ve araştırma görevini sürdüren gemileri her türlü tehdide karşı koruma görevini ise Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait gemiler üstleniyor. 

"BÖLGEDE DENİZ HAK VE MENFAATLERİMİZİ KORUYORUZ"

Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt: 

"Fatih ve Yavuz sondaj gemileri ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimizin faaliyetlerine destek sağlayarak bölgede deniz hak ve menfaatlerimizi koruyoruz."

Bölgede sondaj faaliyetlerini sürdüren Fatih gemisi de Doğu Akdeniz'de ilk kez görüntülendi.

FATİH'E 2 FİRKATEYN EŞLİK EDİYOR

Fatih gemisi, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs adasının batısında Türk Deniz Kuvvetleri’nin koruması eşliğinde sondaj çalışmalarına devam ediyor. Kıbrıs adasının batısında sondaj faaliyetlerini sürdüren Fatih gemisini, TCG Kemalreis ve TCG Gökçeada firkateynleri koruyor. 

Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt: 

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"Milli ve yerli Genesis Komuta Kontrol Sistemi ile ve bu sistem ile bütünleşik sensör ve silahlarıyla aynı anda hava, su üstü, deniz altı tehdidinin bulunduğu çok tehditli ortamda harekat icra edebilmekte."

SAT'LAR HER AN TETİKTE

Türkiye'nin yetki alanı içindeki gemileri koruyan fırkateynlerin her birinde tam teçhizatlı Sualtı Taarruz Komandoları görevde. 

Doğu Akdeniz’deki koruma görevine SAT komandoları da katılıyor. Komandolar izinsiz faaliyet gösteren bir gemiye müdahale tatbikatı gerçekleştirdi. O anları TRT Haber takip etti. 

Komandolar olası bir tehdit anında devreye girmek için bölgede sürekli talim yapıyor. Her türlü olasılığa karşı her an hazır bekliyorlar.

"TİTİZLİKLE İNCELİYORUZ"

Güney Görev Grup Komutanı Tuğamiral Hasan Özyurt:

"Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında deniz yetki alanlarımıza yönelik faaliyetleri titizlikle izliyor, izinsiz faaliyet yaptığı tespit edilen araştırma gemilerini uyarıyor ve gerektiğinde müdahale ediyoruz."

Savaş gemileri pruvaları ile mavi sularını yarmaya devam ediyor. 7 gün 24 saat Doğu Akdeniz'de Türk bayrağını dalgalandırıyor. Böylece Türkiye bölgedeki sondaj faaliyetlerini başarıla sürdürüyor.

TRT

Son Güncelleme: 03.08.2019 09:13
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