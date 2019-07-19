Türk Yıldızlarının gösterileri nedeniyle Girne’de drone uçuşları ve hava sporu aktiviteleri yasaklandı

Türk Yıldızları’nın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde KKTC’de gerçekleştireceği gösteri uçuşu nedeniyle bazı düzenlemeler yapıldı.

Konuyla ilgiliKaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, yarın 15.45’te başlayacak törende Türk Yıldızları’nın da gösteri yapacağı, bu nedenle insansız hava aracı () uçuşları ile yamaç paraşütü, deniz paraşütü ve benzeri hava sporu aktivitelerinin güvenlik gerekçesiyle yasaklandığı kaydedildi.

Bu arada, Bayındırlık ve Ulaştıma Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada, yarın Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt ilçe sınırları dahilinin tüm gün ve 21 Temmuz’da da 13:00'de Türk Yıldızlarının adadan ayrılmasına kadar olan sürede insansız hava aracı (drone) uçuşları ile yamaç paraşütü, deniz paraşütü ve benzeri hava sporu aktivitelerinin yasaklandığını belirtmişti.