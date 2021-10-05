banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Lefkoşa'da sahte para
Polisten sahte para uyarısı
Benzine okkalı zam!
Benzine okkalı zam!
Ocak ayına ait 24 milyon 660 bin TL bugün ödenecek
Hayat pahalılığı ödeniyor
Kasaba ahalisine de kasaba politikacısı yakışır!
Kasaba ahalisine de kasaba politikacısı...
banner376

Türk-sen: "KIB-TEK başta bütün kurumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, KIB-TEK olmak üzere, halkın malı başta bütün kurumlara sahip çıkmaya devam edeceklerini ve yasal eylem haklarını kullanmaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

05 Ekim 2021 Salı 13:45
Türk-sen: "KIB-TEK başta bütün kurumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı,  yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkeyi yönetme kabiliyetini ve yetkisini kaybettiği halde hükümet olduğunu iddiasını sürdüren siyasiler KIB-TEK üzerinde oyun oynamaya devam etmek istemektedirler” dedi.
Arslan Bıçaklı, 6 Eylül 2019’da EL-SEN ile o günkü hükümet arasında KIB-TEK’e yatırım yapmak için imzalanan protokole uygun olarak 45 gün içinde 60 mw’lık santral yatırımı yapma konusunda hiçbir çalışma yapmayan siyasilerin bugün kurumu özel sektöre peşkeş çekmek için yollar aradığını iddia etti.
Bıçaklı, TÜRK-SEN ve üye sendikaların başta EL-SEN olmak üzere dün olduğu gibi bugün de halkın malı olan KIB-TEK ve biğer kurumlara sahip çıkmaya devam edeceklerini ve yasal eylem haklarını kullanmaktan çekinmeyeceklerini belirtti. 

banner341

                                                                                              
 

banner360
Son Güncelleme: 05.10.2021 14:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: “İki egemen halk olarak oturup konuşacağız, çözüm iki devletin iş birliğiyle olacaktır”
Tatar: “İki egemen halk olarak oturup konuşacağız, çözüm iki devletin iş birliğiyle olacaktır”
Lefkoşa'da sahte para
Lefkoşa'da sahte para
Benzine okkalı zam!
Benzine okkalı zam!
CTP Mağusa Belediye Başkanı adayı Dr. Süleyman Uluçay halka tanıtıldı
CTP Mağusa Belediye Başkanı adayı Dr. Süleyman Uluçay halka tanıtıldı
Ombudsman Dizdarlı, Çebi’nin başvurusuyla ilgili raporu yayınladı
Ombudsman Dizdarlı, Çebi’nin başvurusuyla ilgili raporu yayınladı
Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı ile ilgili basın toplantısı düzenlenecek
Afet Yönetimi ve Müdahale Tatbikatı ile ilgili basın toplantısı düzenlenecek
Olgun: "Ortak zemin için Genel Sekreter'in görevlendirmesi gerek"
Olgun: "Ortak zemin için Genel Sekreter'in görevlendirmesi gerek"
Tatar: "TAK'a haber ulaştıysa, her yere ulaştı demektir"
Tatar: "TAK'a haber ulaştıysa, her yere ulaştı demektir"
Belediye Başkanları: “Plansız kentlerde yaşamak istemiyoruz”
Belediye Başkanları: “Plansız kentlerde yaşamak istemiyoruz”
İzcan: “Sadece Meclis değil, mevcut rejim ömrünü tamamlamıştır”
İzcan: “Sadece Meclis değil, mevcut rejim ömrünü tamamlamıştır”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim