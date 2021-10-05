Türk-sen: "KIB-TEK başta bütün kurumlara sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Genel Başkanı Arslan Bıçaklı, yaptığı yazılı açıklamada, “Ülkeyi yönetme kabiliyetini ve yetkisini kaybettiği halde hükümet olduğunu iddiasını sürdüren siyasiler KIB-TEK üzerinde oyun oynamaya devam etmek istemektedirler” dedi.

Arslan Bıçaklı, 6 Eylül 2019’da EL-SEN ile o günkü hükümet arasında KIB-TEK’e yatırım yapmak için imzalanan protokole uygun olarak 45 gün içinde 60 mw’lık santral yatırımı yapma konusunda hiçbir çalışma yapmayan siyasilerin bugün kurumu özel sektöre peşkeş çekmek için yollar aradığını iddia etti.

Bıçaklı, TÜRK-SEN ve üye sendikaların başta EL-SEN olmak üzere dün olduğu gibi bugün de halkın malı olan KIB-TEK ve biğer kurumlara sahip çıkmaya devam edeceklerini ve yasal eylem haklarını kullanmaktan çekinmeyeceklerini belirtti.

