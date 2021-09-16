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Türk Sen: “Asgari ücret açlık sınırının altında”
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Türk Sen: “Asgari ücret açlık sınırının altında”

Türk-Sen’in  yeni belirlenen asgari ücreti reddettiğini belirten Bıçaklı,  ilgilileri bu konuyu bir daha gözden geçirmeye davet etti.

16 Eylül 2021 Perşembe 11:15
Türk Sen: “Asgari ücret açlık sınırının altında”

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Başkanı Arslan Bıçaklı, net 4324 TL olarak belirlenen asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu ve çalışanların açlığa mahkum edildiğini ileri sürdü.

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Türk-Sen’in  yeni belirlenen asgari ücreti reddettiğini belirten Bıçaklı,  ilgilileri bu konuyu bir daha gözden geçirmeye davet etti.

Bıçaklı yazılı açıklamasında, “Ayrıca otuz bin TL maaş alan bakan ve milletvekilleri hayat pahalılığı artışlarını temmuz ayından itibaren almalarına rağmen üç bin sekiz yüz TL maaş alan asgari ücretlilere hayat pahalılığı artışları eylül ayından itibaren verilmesi kararı alınarak işçilerin maaşlarından iki aylık artış çalınmıştır” dedi.

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Son Güncelleme: 16.09.2021 11:37
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