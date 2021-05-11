Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan açıklama

Ülkemize üç günlük seyahat için 4 Mayıs tarihinde 8 kişi, 6 Mayıs tarihinde 140 kişi, 7 Mayıs tarihinde ise 300 kişi gelerek toplam 448 kişi konaklama yapmıştır.

Tüm gelen yolculara Güvende Kal Karantina Takip Sistemi ile bileklik takılmış olup, yapılan PCR test sonuçlarına göre otellerde konaklamalarına izin verilmiştir.

Ülkemize 4 Mayıs tarihinde yapılan 1 charter uçuşlar ile toplam 8 kişi giriş yapmış, gelen tüm yolcular 3 günlük seyahatlerini tamamladıktan sonra 7 Mayıs tarininde ülkeden ayrılmışlardır. Buna ek olarak 6 Mayıs tarihinde gerçekleşen 1 charter uçuşlarla 140 yolcu, 7 Mayıs tarihinde gerçekleşen 5 chater uçuş ile 300 kişi adaya gelmiştir. Gelen yolcuların 282’si 9 Mayıs tarihinde, 158’i ise 10 Mayıs tarihinde ülkelerine geri dönmüştür.

Bu süreçte toplam 5 kişi PCR testi olmadığı için ülkeye alınmadan geri gönderilmiştir.

Buna göre 4, 6 ve 7 Mayıs tarihinde toplam 448 kişi gelmiş olup, 7, 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde düzenlenen charter seferlerle dönüş yaparak toplamda 448 kişinin dönüşü sağlamıştır.

Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak kapalı turizm çerçevesinde her hafta olduğu gibi gelen bilgileri halkımızla paylaşmaya devem edecektir.