banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Saatler yarın geri alınacak
Saatler yarın geri alınacak
Binali Yıldırım umarız yanlıştan döner!
Binali Yıldırım umarız yanlıştan döner!
Büyük av yarın!
Büyük av yarın!
UBP Kurultayı başladı
UBP Kurultayı yapılıyor
banner376

Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan açıklama

Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dün itibarı ile AKSA’da bulunan tüm kirlilik temizlendiği belirtildi. 

30 Ekim 2021 Cumartesi 12:45
Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan açıklama

Turizm ve Çevre Bakanlığı, 2013 yılında Kalecik’te yaşanan petrol kazası nedeniyle yaklaşık 8 yıldır AKSA tesislerinde varillerde bekletilen fuel-oil kalıntılarının dün bertaraf edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.
Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, dün itibarı ile AKSA’da bulunan tüm kirlilik temizlendiği belirtildi. 
Açıklamada, 15 Temmuz 2013 tarihinde Kalecik İskele’de bulunan AKSA Elektrik Santrali’ne ait gemiden petrol boşalımı sırasında sızıntı yaşandığı ve yaklaşık 100 ton petrolün denize sızdığı anımsatıldı. 
Kirliliğin AKSA tarafından hem karada, hem de denizde özel bir şirkete (Seagull firması) toplatıldığı, söz konusu atıkların AKSA Elektrik Santralinde varillere doldurularak, temizlikte kullanılan malzemelerin de açılan çukurlarda bekletildiği ifade edilerek, 18/2012 sayılı Çevre Yasasında olduğu gibi, Türkiye’ye de atık girişi yasak olduğundan toplanan atık ve kontamine olmuş tüm malzeme nin 2013 yılından beridir AKSA Elektrik santralinin arazisinde bekletildiği kaydedildi. 

banner341
Gürdağ Entegre Atık Bertaraf Tesisi’nin devreye girmesiyle (2019) , söz konusu atıkların Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi gözetiminde Kalecik’te bulunan AKSA Elektrik Santrali’nden, Haspolat’ta bulunan Gürdağ Entegre Atık Bertaraf Tesisi’ne gönderildiği ifade edilen açıklamada, Fuel-oil atıkları ve atık malzemelerin Gürdağ Entegre Atık Bertaraf Tesisinde imha edilerek bertaraf edildiği vurgulandı. 
Tüm bertaraf işlemlerinin Çevre Koruma Dairesi gözetiminde yapıldığı ve dün itibarı ile AKSA’da bulunan tüm kirlilik temizlendiği vurgulanan açıklamada, daire tarafından yapılan gözlemlerde atık kuyularından ve varillerden alınan önlemlerden dolayı toprağa herhangi bir sızma olmadığı  kaydedildi. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“AKSA Elektrik Santrali’ne iş birliğinden dolayı, Gürdağ Entegre atık tesisine de ülkemize böyle bir tesis kazandırdıkları için Bakanlığımız adına teşekkür ederiz.”
 

banner360
Son Güncelleme: 30.10.2021 13:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YKP 32 yaşında…
YKP 32 yaşında…
Eroğlu'ndan UBP Kurultayı'na mesaj
Eroğlu'ndan UBP Kurultayı'na mesaj
Başbakan Saner UBP Kurultayı'nda Sucuoğlu'na gönderme yaptı
Başbakan Saner UBP Kurultayı'nda Sucuoğlu'na gönderme yaptı
Dünya Tüketiciler Günü etkinliği, 1 Kasım Pazartesi günü yapılıyor
Dünya Tüketiciler Günü etkinliği, 1 Kasım Pazartesi günü yapılıyor
“Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri Kimlik Arayışları ve Mitoloji” kitabı okuyucu ile tanışıyor
“Çağdaş Kıbrıs Türk Şiiri Kimlik Arayışları ve Mitoloji” kitabı okuyucu ile tanışıyor
Saatler yarın geri alınacak
Saatler yarın geri alınacak
Binali Yıldırım umarız yanlıştan döner!
Binali Yıldırım umarız yanlıştan döner!
Büyük av yarın!
Büyük av yarın!
Avukat Emine Uzun UBP Kurultayı’na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu
Avukat Emine Uzun UBP Kurultayı’na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu
UBP Kurultayı başladı
UBP Kurultayı başladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim