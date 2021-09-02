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Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan açıklama

Suriye kaynaklı petrol sızıntısı ile ilgili gerçekleşen toplantıda, bugün itibarı ile KKTC karasuları ve kıta sahanlığında hiçbir kirliliğe rastlanılmadığı ifade edildi.

02 Eylül 2021 Perşembe 14:00
Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan açıklama

Petrol sızıntısının yarattığı deniz kirliliği ve özellikle Karpaz kıyılarına olan etkisinin giderilmesi amacıyla, geniş katılımla gerçekleşen toplantıda, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na bilgi aktarıldı.
Toplantıya Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi uzman personeli, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı  teknik ekipleri, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı teknik ekibi ile Turizm ve Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Dairesi personelleri katıldı.
Turizm ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre toplantıda, bölgede şimdiye kadar yapılan müdahale ve temizleme çalışmalarının sonuç verdiği belirtilerek, Karpaz Yarımadası çevresinin incelendiği, uydu görüntüleri başta olmak üzere gelen tüm ihbarların değerlendirildiği ve bugün itibarı ile KKTC karasuları ve kıta sahanlığında hiçbir kirliliğe rastlanılmadığı ifade edildi.
Açıklamaya göre toplantıda, dün sabah saat 09.00’dan akşam 18.30’a kadar, 4 gemi ile Karpaz Yarımadası çevresinde, İHA’nın uydu görüntüleri ile gelen tüm ihbar noktalarında tarama ve inceleme gerçekleştirildiği, yapılan tarama ve inceleme sonucunda ise petrol sızıntısı kaynaklı herhangi bir kirliliğe rastlanmadığı bilgisi verildi. 


ATAOĞLU: “TÜM DENİZ UNSURLARI İLE TEYAKKUZDAYIZ”

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bilgilendirme toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, Çevre Koruma Dairesi personellerinin, Karpaz kıyılarında inceleme ve denetlemelerinin devam edeceğini, bir nevi çevre koruma seferberliği başlatıldığını kaydetti.
Ataoğlu, herhangi bir kirlilik tespit edilmesi halinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin teknik ve ekipman yardımları ile KKTC deniz unsurlarının her türlü müdahaleye hazır şekilde teyakkuzda olacağını da belirtti.
Denetlemelerin aralıksız devam edeceğini de söyleyen Ataoğlu, herhangi bir tehdite karşı 2 adet deniz kirliliğine müdahale gemisinin daha Türkiye Cumhuriyeti tarafından bölgeye gönderildiğini aktardı. 
“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin tüm kurumları ile her zaman olduğu gibi bugün de KKTC’nin yanında olduğunu görmek büyük bir güç ve motivasyon kaynağı” diyen Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen teknik heyetlere ve KKTC makamlarının değerli personellerine, ortaya koydukları olağan üstü efordan ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
 

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Son Güncelleme: 02.09.2021 14:47
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