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Turizm sektöründen çağrı: “Covid-19’la ilgili kararlar adil ve hakkaniyetli değil”

“TURİZM ÇALIŞANLARI VİCDANSIZCA YOKLUĞA MAHKÛM EDİLİYOR”

16 Aralık 2020 Çarşamba 20:47
Turizm sektöründen çağrı: “Covid-19’la ilgili kararlar adil ve hakkaniyetli değil”
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“TURİZM ÇALIŞANLARI VİCDANSIZCA YOKLUĞA MAHKÛM EDİLİYOR”

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, son dakika, ani ve hiçbir açıklama yapılmaksızın alınan kararların ekonomiye güvenlerini yok ettiğini kaydetti.

COVİD-19’la ilgili kararların adil ve hakkaniyetli olmadığını savunan Çağıner, sektör kaynaklı vakaların yok denecek kadar az olduğunu ancak yine de faturanın turizm sektörüne kesildiğini söyledi.

Çağıner, “Turizm en çok katma değer yaratan sektör. Turizm çalışanları vicdansızca yokluğa mahkûm ediliyor. Biz bittik…” dedi.

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, “Planlı, organize, kontrollü şekilde yeni normallerle basamak basamak açılım, sağlık sektörünün ardından hizmet sektöründen başlanarak aşılma yapılmasını bekliyoruz. Bu planlamalar ivedilikle yapılmazsa turizm sektörü ve buna bağlı 48 sektörün 2021’de çok daha kötü duruma düşmesi kaçınılmaz olacak, kapanış ve iflaslarla karşı karşıya kalınacak” şeklinde konuştu.

Çağıner KKTC halkından turizm ve eğitim sektörlerinin ülke ekonomisinin can damarı olduğunu farkına varmasını isteyerek, “Provokasyonlara kapılmadan turizm sektörüne ve turiste sahip çıkmalıyız” dedi.

“Kıbrıs Türk Otelciler Birliği’nin Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), Casino İşletmecileri Birliği (CİB), Kıbrıs Türk Rehberler Birliği (KITREB), Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ), Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Kiralık Araç İşletmecileri Birliği (KAİB) ve KKTC Birleşik Taksiciler Derneği” desteği ile düzenlenen “Acil Durum Bilgilendirme Toplantısı”ndan sonra Çağıner yazılı açıklama yaptı.

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, bugüne kadar Covid-19 ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı’na maddi ve manevi katkıda bulunduklarını belirterek, “Sektör bundan sonra da üstüne düşen sorumlulukları imkanları dahilinde yerine getirmeye hazırdır. Kullanılmayan havalimanı, müzeler, yollar, otobüsler ve oteller şahısların değil, halkın milli servetidir. Milli servetin etkin kullanımı da halkın refahı içindir”  dedi.

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Çağıner, toplumun bu süreçte yanlış bilgilendirildiğini de savunarak,  20 bin kişinin doğrudan, yaklaşık 100 bin kişininse dolaylı şekilde ekonomik anlamda çöktüğü, evine ekmek götüremeyecek duruma geldiğini kaydetti.

Çağıner, devleti, çalışanlara verdiği taahhütleri yerine getirmemekle suçladı.

KITOB Başkanı Dimağ Çağıner, “Turizm emekçileri bu halktandır, bizim çocuklarımız da bu memleketin geleceğidir. Onların da geçim, karınlarını doyurma ve yaşam hakları vardır. Turizm sektörü kaynaklı vaka yok denecek kadar azdır ama buna rağmen fatura ekonomiye en çok katma değer yaratan sektöre kesiliyor. Kararlar adil ve hakkaniyetli değil, turizm çalışanları vicdansızca yokluğa mahkum ediliyor. Biz bittik” dedi.

Bu ülkenin en önemli ve gelir getiren sektörünün göz ardı edildiğini savunan Çağıner, “son dakika, ani ve hiçbir açıklama yapılmaksızın alınan kararların” sektörlerin ekonomiye güvenini yok ettiğini söyledi.

Çağıner, “Ekonominin toplum için öneminin bilincinde olmayan birimlerin ilgili sektörlere danışmadan aldığı kararlar ülkeye tamiri güç zararlar veriyor… Farkında değiller” dedi.

Çağıner, KITOB,  turizm çalışanları ve yatırımcıların olarak devletten beklentilerini şu sözlerle aktardı:

“Planlı, organize, kontrollü şekilde yeni normallerle basamak basamak açılım, sağlık sektörünün ardından hizmet sektöründen başlanarak aşılma yapılmasını bekliyoruz. Bu planlamalar ivedilikle yapılmazsa turizm sektörü ve buna bağlı 48 sektörün 2021’de çok daha kötü duruma düşmesi kaçınılmaz olacak, kapanış ve iflaslarla karşı karşıya kalınacak..”

Çağıner KKTC halkından turizm ve eğitim sektörlerinin bu ülke ekonomisinin can damarı olduğunu farkına varmasını da isteyerek,  “Provokasyonlara kapılmadan turizm sektörüne ve turiste sahip çıkmalıyız” dedi.

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Son Güncelleme: 16.12.2020 22:23
Anahtar Kelimeler:
KıtobKıbrıs Türk Otelciler BirliğiCovid19
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