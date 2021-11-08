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Tügik, Yüksek İstişare Kurulu ve Giad strateji çalışması yapacak

Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK), Yüksek İstişare Kurulu ve Genç İş Adamaları Derneği (GİAD), strateji çalışması yapma kararı aldı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 10:45
Tügik, Yüksek İstişare Kurulu ve Giad strateji çalışması yapacak

GİAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Grand Pasha Nicosia Hotel & Casino & Spa 'da, gerçekleştirilen çalıştayda, YAGA, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da katkılarıyla edinilen bilgiler doğrultusunda iki ülke arasındaki potansiyel işbirlikleri ile ilgili bir strateji çalışması yapma kararı verdi.

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Açıklamada, gerçekleşecek çalışmanın Ostim Teknik Universitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek liderliğinde yapılacağı kaydedildi.

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Son Güncelleme: 08.11.2021 11:22
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