Tügik, Yüksek İstişare Kurulu ve Giad strateji çalışması yapacak

GİAD’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Grand Pasha Nicosia Hotel & Casino & Spa 'da, gerçekleştirilen çalıştayda, YAGA, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın da katkılarıyla edinilen bilgiler doğrultusunda iki ülke arasındaki potansiyel işbirlikleri ile ilgili bir strateji çalışması yapma kararı verdi.

Açıklamada, gerçekleşecek çalışmanın Ostim Teknik Universitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek liderliğinde yapılacağı kaydedildi.