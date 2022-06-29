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T&T’nin vergilerinin tahsilatı ertelendi

29 Haziran 2022 Çarşamba 14:45
T&T’nin vergilerinin tahsilatı ertelendi

 Bakanlar Kurulu, T&T Havalimanı işletmeciliği inşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Ltd.'nin ithal edeceği mallarla ilgili KDV dahil her türlü vergi, resim, harç ve fonların tahsilatının 30 Kasım’a kadar ertelenmesine ve bu amaçla 20 milyon TL teminat çeki alınmasına karar verdi.

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Resmi Gazete'de yer alan karara göre, T&T Havalimanı işletmeciliği inşaat Sanayi ve Ticaret Şirketi Ltd.'nin ithal edeceği mallar ile ilgili beyanların sunulması kaydıyla, Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından tahsil edilmesi gereken KDV dahil her türlü vergi, resim, harç ve fonların tahsilatı 30 Kasım 2022 tarihine kadar ertelendi. Bu amaçla, 20 milyon TL tutarında bir teminat çeki alınacak ve 30 Kasım itibarıyla ödemenin yapılmaması halinde tahhakkuk eden KDV dahil her türlü vergi, resim, harç ve fonların tahsilatı ilgili teminattan yapılacak.

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Son Güncelleme: 29.06.2022 17:05
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