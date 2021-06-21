banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yasalar bile yetersiz kalıyor
Yasalar bile yetersiz kalıyor
Statikonun sisteminden yeni hastane ile yeni döneme
Statikonun sisteminden yeni hastane ile...
Siyasette seviye hiç bu kadar düşmemişti!
Siyasette seviye hiç bu kadar...
21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
21 Haziran 2021 Pazartesi gündemi
banner376

Trakya Üniversitesi , KKTC uyruklu öğrencilere özel kontenjan hakkı tanınacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Edirne’deki Trakya Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 11:45
Trakya Üniversitesi , KKTC uyruklu öğrencilere özel kontenjan hakkı tanınacak
banner337

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Toplantı Salonu’nda yer alan imza töreninde protokole, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu imza koydu.

Protokol, Trakya Üniversitesi’nde yükseköğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrencilere, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yurt dışından öğrenci kabul kontenjanları kapsamında Trakya Üniversitesi tarafından özel kontenjan ayrılması ve KKTC uyruklu öğrencilerin Trakya Üniversitesi lisans programlarında öğrenim görmesi amacını taşıyor.

AMCAOĞLU

İmza töreni öncesinde konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, heyete “hoş geldiniz” diyerek, yükseköğretim ile ilgili sıkıntıların tartışıldığı bir dönemde böylesi önemli bir protokolün imzalanmasının önemini belirtti.

Ülkenin boğuştuğu sorunlar ortada iken Trakya Üniversitesi gibi çok önemli, Başbakan Ersan Saner’in mezun olduğu bir üniversiteden kontenjan sağlanmasının önemli olduğunu ifade eden Amcaoğlu, rakamın yanı sıra bakış açısı ve yapılmak istenene vurgu yaptı.

Trakya Üniversitesi heyetine teşekkür eden Bakan Amcaoğlu, atılan adımın yüksek eğitimin ülkede ne kadar önemli bir noktada yer aldığını gösterdiğini ve öğrencilerin Trakya Üniversitesi tercihinde elde edecekleri şansın güzel bir örnek olduğunu belirtti.

Öğrencilere de seslenen Bakan Amcaoğlu, “Trakya Üniversitesi’nin kapıları sizlere daha da açıldı” ifadelerini kullanarak, kontenjanla tanınan eğitim hakkının bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi. Amcaoğlu, “Bu günlerde yaşanan sıkıntılar içerisinde bu güzelliğe imza atmak benim için çok büyük bir şereftir” dedi.

“YÜKSEKÖĞRETİM KKTC’NİN ANA DAMARLARINDAN BİRİ”

banner341
Yükseköğretimin iktisadi olarak KKTC’nin ana damarlarından biri olduğunu vurgulayan Amcaoğlu, “Ülkede çalışan nüfusun yüzde 84’ünü altında barındıran, hizmetler sektörünün armadası” şeklinde konuştu. Pandemi döneminde yükseköğretimin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığının altını çizen Bakan Amcaoğlu, şunları kaydetti:

“Hep soru işaretiydi, 21 yıldır teşvik veriyoruz. Neye veriyoruz? Neden veriyoruz? İşte 1.6 milyar dolarlık dış ticaret açığında yaşanan sıkıntıyı yarattığı katma değerle kapatma şansı elde etti ülke yıllardır... Başta yükseköğrenim olmak kaydıyla ki bu 5 binli öğrencilerden, 100 bin öğrenci kotasına ulaşırken -ki hedef 150 bindir- kaliteli eğitim, inovasyon ve bilişimin ön saflar olduğu…”

Bütçede ayrılan milyonlarca liralık teşviğin yükseköğrenimin nicelik ve niteliğini birlikte ayağa kaldırmakla ilgili olduğunu belirten Amcaoğlu, protokollerin buna çok önemli bir destek sağladığını söyledi.

Protokollerin bir değil binlere ulaşmasını dileyen Amcaoğlu, “Dünyanın kapılarını açarken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kapılarını daha da açmak lazım ülkenin gençlerine…” diye konuştu.

TABAKOĞLU

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da, üniversitenin geçmişinden bahsederek, şu an da 42 bin öğrencileri bulunduğu, bunların 5 bininin 64 ülkeden gelen uluslararası öğrenci olduğunu kaydetti. Tabakoğlu, coğrafi yakınlıktan dolayı en çok Balkanlı öğrencilerin üniversiteyi tercih ettiğini ifade ederek, çok saygın ve şu anda önemli görevlerde yer alan mezunları bulunduğunu söyledi.

“Kıbrıs bizim canımız, yavru vatanımız” diyen Tabakoğlu, KKTC’deki önemli gelişmeleri takip ettiklerini belirtti. Üniversitenin imkanlarından KKTC’yi faydalandırmak istediklerini dile getiren Tabakoğlu, Başbakan Ersan Saner’in Trakya Üniversitesi’nden mezun olduğuna dikkat çekti ve bundan gurur duyduklarını ifade etti.

Protokol ile KKTC’ye özel bir kontenjan verdiklerini kaydeden Tabakoğlu, 14 fakülte, 5 yüksekokul ve 11 tane 2 yıllık meslek yüksekokullarının çoğunun akredite eğitimi olduğunu, her türlü laboratuvar imkanları bulunduğunu ve üniversitenin oturmuş bir eğitim kadrosuna sahip olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından protokole imza atıldı. Daha sonra karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

banner360
Son Güncelleme: 21.06.2021 11:55
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dipkarpaz’da balıkçılık konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleniyor
Dipkarpaz’da balıkçılık konusunda bilgilendirme toplantısı düzenleniyor
EL-SEN 36 bin tonluk yakıt alımının derhal iptal edilmesini istedi
EL-SEN 36 bin tonluk yakıt alımının derhal iptal edilmesini istedi
Ataoğlu: “Müze ve ören yerlerine hak ettiği değer verilecek”
Ataoğlu: “Müze ve ören yerlerine hak ettiği değer verilecek”
Meteoroloji Dairesi'nden uyarı!
Meteoroloji Dairesi'nden uyarı!
CIU Arena Yaz Dönemi yüzme kursları başladı
CIU Arena Yaz Dönemi yüzme kursları başladı
Lute 5+BM konferansı sonrası ilk kez adaya geliyor
Lute 5+BM konferansı sonrası ilk kez adaya geliyor
KTOEÖS: “Öğretmenlerin aşılanması takviminde kaos var”
KTOEÖS: “Öğretmenlerin aşılanması takviminde kaos var”
18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor
18. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor
ZMO: Hal Yasası’nın mevcut haliyle geçmesi kaosa neden olacak
ZMO: Hal Yasası’nın mevcut haliyle geçmesi kaosa neden olacak
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanlığı’na Ayşe Sayılı Erenel seçildi
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Başkanlığı’na Ayşe Sayılı Erenel seçildi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim