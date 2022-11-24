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Trafik kazası: Trafiği alt üst etti

24 Kasım 2022 Perşembe 22:08
Trafik kazası: Trafiği alt üst etti

Yüksel Yükseliş 156 promil alkolle trafiği alt üst etti

Bugün saat 18:00 sıralarında, Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde, Yüksel YÜKSELIŞ (E-34), 156 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki HS 153 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru  dikkatsizce seyrettiği sırada seyretmekte olduğu yolun üzerinde bulunan Ctroen ışıklarına geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp orta refüjü aşıp karşı şeride geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde seyretmekte olan Ozan BEYSAN (E-49) yönetimindeki NB 390 plakalı salon araca çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir

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